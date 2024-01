Sandisk offre aux utilisateurs de la Nintendo Switch 1 To de stockage supplémentaire

La société de stockage portable Sandisk a annoncé une nouvelle carte microSDXC de 1 To pour permettre aux utilisateurs de la Nintendo Switch d’avoir plus de jeux en déplacement.

Le modèle affiche l’un des logos Nintendo et Switch les plus populaires avec l’écusson Hyrule de Zelda marqué en noir et or. Vous pourrez mettre la main sur la carte pour 17,99 euros pour 64 Go, ou 169,99 euros pour 1 To.

Les utilisateurs de la Nintendo Switch doivent souvent supprimer et réinstaller des jeux pour gérer leurs vastes bibliothèques sur la console. Avec un jeu moyen de 10 Go ou plus, cela signifie qu’il faut souvent supprimer des jeux et regarder la petite barre de progression se remplir avant de pouvoir sauver le Royaume Champignon ou traverser les plaines d’Hyrule. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom occupe par exemple 16 Go, soit l’un des plus gros volumes de la console.

Sandisk a déjà sorti des cartes microSD pour permettre plus de stockage pour la Switch, les plus notables étant la précédente microSD Zelda avec une capacité maximale de 400 Go et une version Fortnite plus petite de 256 Go. La nouvelle microSDXC de 1 To succède en quelque sorte au précédent modèle et se targue également de temps de chargement et de transfert plus rapides pour les titres.

Western Digital, la société mère de Sandisk affirme que le stockage portable donne « des taux de transfert allant jusqu’à 100 Mo/s2, la carte SanDisk microSDXC™ pour Nintendo Switch™ Systems offre des performances élevées et constantes pour que vous puissiez charger les jeux rapidement ».

Prête pour l’avenir ?

Avec une rumeur de nouvelle console portable à venir de Nintendo, peut-être une Nintendo Switch 2, les joueurs seront heureux que la prise en charge du stockage soit disponible pour les modèles originaux et OLED.

Outre ces informations, sachez que l’institution japonaise du jeu vidéo va également stopper les services pour ses plateformes 3DS et Wii U au début du mois d’avril 2024. Ces deux plateformes n’étaient plus disponibles sur l’eShop de Nintendo, les joueurs ont été rassurés sur le fait qu’ils pouvaient toujours télécharger et accéder à ces titres jusqu’au printemps.