OnePlus Buds 3 : un mélange parfait de technologie avancée et de prix accessible

OnePlus a organisé un grand événement cette semaine en Chine, au cours duquel elle a présenté son premier flagship pour 2024, le Ace 3 (connu sous le nom de OnePlus 12R à l’international). En même temps que le nouveau smartphone, la société chinoise a dévoilé les écouteurs OnePlus Buds 3, d’un prix abordable.

De nombreuses spécifications des écouteurs ont fait l’objet de fuites avant l’annonce officielle, et presque toutes correspondent à ce qui a été révélé lors de l’événement de lancement de OnePlus.

Par exemple, les OnePlus Buds 3 sont équipés de deux haut-parleurs, la même technologie que les OnePlus Buds Pro. Comme prévu, ils intègrent un système de réduction active du bruit (jusqu’à 49 dB).

Ce qui est intéressant dans la mise en œuvre de l’ANC, c’est que les OnePlus Buds 3 sont dotés d’un mode intelligent capable d’ajuster les niveaux de réduction active du bruit en fonction de l’environnement.

Selon OnePlus, les écouteurs Buds 3 sont certifiés IP55 et intègrent un système à trois micros qui permet de mieux adapter les niveaux d’ANC en fonction de l’environnement. OnePlus a également révélé que les écouteurs sont dotés d’une batterie de 58 mAh et qu’ils sont livrés avec un étui de chargement doté d’une batterie beaucoup plus importante de 520 mAh.

Un prix très abordable !

En ce qui concerne le design, les OnePlus Buds 3 pèsent moins de 10 grammes ensemble et présentent une finition brillante. Ils sont d’ores et déjà disponibles en précommande en Chine, en noir ou en bleu, pour l’équivalent de 60 euros.

Les OnePlus Buds 3 seront très probablement lancés dans le monde entier, bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été annoncée. Nous nous attendons également à ce que le prix soit ajusté en fonction du marché, il se peut donc qu’ils ne soient pas aussi bon marché qu’en Chine.