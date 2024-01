Razer dévoile les écrans OLED révolutionnaires des Blade 16 et 18 pour 2024

Razer dévoile les écrans OLED révolutionnaires des Blade 16 et 18 pour 2024

Razer vient de faire une annonce concernant les écrans utilisés dans ses nouveaux Blade 16 et Blade 18. Les nouveaux modèles 2024 feront leurs débuts officiels au CES la semaine prochaine, où la société devrait communiquer les spécifications complètes, le prix et la disponibilité.

Pour l’instant, la société n’a donné que des détails sur l’écran, et il ne fait aucun doute qu’ils sont excellents. Le nouveau Blade 16 sera doté d’un écran OLED 16 pouces d’une résolution QHD+ (2 560 x 1 600 pixels) pouvant offrir un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse ultra-rapide de 0,2 ms.

Razer affirme que cet écran a été développé en collaboration avec Samsung Display, et que le panneau OLED offre un rapport de contraste de 1000000:1 et 100 % DCI-P3, ainsi que le support VESA DisplayHDR True Black 500. Il sera le premier à obtenir la certification VESA ClearMR 11000.

Il convient de noter que le Blade 16 (2023) a été lancé comme le premier ordinateur portable de jeu au monde doté d’un écran mini-LED bimode permettant de basculer entre le 4K à 120 Hz et le full HD+ à 240 Hz. Ce modèle sera toujours disponible en remplacement du modèle OLED.

Plus récemment, LG a également annoncé un nouveau moniteur OLED externe doté d’une fonction analogue permettant de basculer entre un mode 4K à 240 Hz et un mode 1080 p à 480 Hz.

Une annonce au CES 2024

Le Blade 18, plus grand, est censé présenter le premier écran 4K à 165 Hz de 18 pouces au monde. L’écran offrira également un temps de réponse de 3 ms, prendra en charge le mode Nvidia G-Sync et couvrira 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3.

La seule autre information actuellement partagée est que les ordinateurs portables seront dotés d’une construction unibody en aluminium CNC de haute qualité, d’un ratio 16:10 et d’un rapport écran/corps allant jusqu’à 89 %. Mais rien de tout cela n’est nouveau.

Les nouveaux ordinateurs portables seront équipés de nouvelles puces, et nous nous attendons à ce que de plus amples détails sur les Blade 16 et Blade 18 arrivent très prochainement.