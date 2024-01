ChatGPT pourrait remplacer Google Assistant dans la dernière mise à jour Android

ChatGPT pourrait remettre en cause la suprématie de Google Assistant sur Android

Dans le domaine de l’intelligence artificielle, l’année 2023 a été marquée par des avancées significatives, et une entité remarquable, ChatGPT, pourrait se préparer à jouer un rôle encore plus important.

Les récentes découvertes d’Android Authority suggèrent que ChatGPT d’OpenAI pourrait potentiellement remplacer Google Assistant sur les appareils Android. Dans la dernière version de l’application ChatGPT (version 1.2023.352) sur Android, un code fait allusion à la possibilité de définir ChatGPT comme l’application d’assistant par défaut.

La mise à jour de l’application a introduit une nouvelle activité nommée com.openai.voice.assistant.AssistantActivity , initialement désactivée mais accessible par activation manuelle.

Au lancement, une superposition avec une familière animation tourbillonnante apparaît, un peu comme le mode de chat vocal dans l’application. Cette incrustation, qui n’occupe pas tout l’écran, suggère la possibilité d’invoquer ChatGPT à partir de n’importe quel écran.

Bien que cette fonctionnalité soit encore en cours d’élaboration, son intégration pourrait permettre aux utilisateurs de faire de ChatGPT l’application d’assistant numérique par défaut sur Android. Cela signifie qu’il est possible d’y accéder de manière pratique en appuyant longuement sur le bouton d’accueil ou en effectuant un geste de balayage vers le haut, ce qui améliore l’accessibilité pour l’utilisateur.

Empêcher les utilisateurs de migrer vers Bard ?

En outre, la dernière version de l’application introduit une potentielle autre fonctionnalité : une tuile « Paramètres rapides », actuellement désactivée par défaut. Cette tuile vise à servir de raccourci pour lancer le nouveau mode assistant de ChatGPT, avec des indications qu’il pourrait nécessiter un abonnement à ChatGPT Plus.

Alors que Bard de Google devient de plus en plus avancé et que Google Assistant avec Bard semble être sur le point d’arriver, la décision d’OpenAI de faciliter l’accès à ChatGPT sur Android semble stratégique. L’objectif est d’empêcher les utilisateurs de migrer vers Bard uniquement pour des raisons de commodité.