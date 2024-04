Razer Blade 18 débarque : Le summum du gaming à prix d’or

Le nouveau Razer Blade 18, présenté pour la première fois lors du CES 2024, est désormais disponible à la vente. Destiné aux gamers, aux passionnés et aux créateurs de contenu disposant d’un budget conséquent, ce bijou technologique vient avec un prix qui reflète sa qualité premium.

Disponible à partir de 3 600 euros, chaque configuration intègre un processeur Intel Core i9-14900HX, le plus rapide des processeurs mobiles actuellement sur le marché. La configuration de base propose une RTX 4070, 32 Go de RAM DDR5, un stockage de 1 To et un écran mini-LED Quad HD+ de 18 pouces à 300 Hz.

Parmi les options d’amélioration, on trouve le premier écran 4K de 18 pouces au monde à 200 Hz, une carte graphique jusqu’à RTX 4090 (175 W), 64 Go de RAM DDR5 et jusqu’à 4 To de stockage. Vous pouvez également choisir la couleur Mercury argent en plus du noir standard, mais les deux boîtiers sont usinés en aluminium anodisé.

L’ordinateur portable offre également un support Thunderbolt 5, particulièrement intéressant pour les créateurs de contenu qui doivent exporter de gros fichiers vidéo ou multimédia.

Les simples mortels, s’abstenir

Dans le monde des ordinateurs portables pour gamers et créateurs, le nouveau Blade 18 figure parmi les options les plus onéreuses actuellement disponibles. Il est clair que cet ordinateur portable est réservé à une élite.

La configuration de départ, notamment avec la RTX 4070 et le stockage de 1 To, est disponible pour bien moins cher chez d’autres fabricants, même si le Core i9-14900HX garantit un achat premium quelles que soient les spécifications.