LG Display dévoile un écran OLED révolutionnaire de 27 pouces à 480 Hz pour les moniteurs de jeu

LG est bien connu dans l’industrie pour ses moniteurs et téléviseurs de jeu, qui vont des moniteurs moyens de 27 pouces aux gigantesques écrans ultra-larges. À l’approche du CES 2024, LG Display, un fabricant qui produit et vend des écrans à d’autres entreprises, présente un nouvel écran OLED qui pourrait bientôt être utilisé dans des moniteurs de jeu haut de gamme.

Aujourd’hui, LG a annoncé qu’elle avait achevé le développement d’un nouvel écran OLED de 27 pouces QHD pour le jeu. Ce qui rend ce moniteur particulièrement spécial, c’est qu’il est capable de fournir un taux de rafraîchissement de 480 Hz.

La capacité de l’œil humain à suivre les images peut varier considérablement en fonction de la situation. Selon une étude, la fréquence maximale observable se situe normalement entre 50 et 90 Hz. Toutefois, dans de bonnes conditions, certaines personnes peuvent voir à des taux supérieurs à 500 Hz. Ainsi, 480 Hz serait proche de la limite de ce que l’on peut observer dans les meilleures conditions.

En plus de ce taux de rafraîchissement exceptionnel, LG affirme que ce moniteur aura également « le temps de réponse le plus rapide (0,03 ms) de tous les écrans disponibles sur le marché aujourd’hui ».

Le nouvel écran de LG est encore meilleur que celui du moniteur de jeu OLED « Dual-Hz » de 32 pouces (32GS95UE) annoncé en décembre. Bien que ce moniteur offre un taux de rafraîchissement de 480 Hz, il faut basculer l’écran en 1080p pour profiter de cette vitesse. LG Display est ainsi en mesure de concurrencer la dalle récemment annoncée par Samsung Display, qui offre un taux de rafraîchissement légèrement inférieur à 360 Hz et une résolution de 1440 p. Samsung a déjà adopté ce panneau pour son nouveau moniteur de jeu Odyssey OLED G6 de 27 pouces, et il semble que MSI et Dell pourraient également l’utiliser dans leurs prochains moniteurs.

Une bonne nouvelle pour le secteur du gaming

LG Display affirme que le panneau est doté de la « technologie META », une fonction censée offrir une meilleure luminosité et des angles de vision plus larges. La société affirme également qu’elle émet « le plus faible niveau de lumière bleue de l’industrie ». Il est encore trop tôt pour savoir si des sociétés de jeux vidéo adopteront le nouveau panneau de LG Display. LG Display prévoit de commercialiser son écran OLED de 27 pouces à 480 Hz au cours du premier semestre de cette année et présentera « sa gamme complète » d’écrans OLED pour jeux au cours du CES 2024, qui vont de 27 à 45 pouces.

Avec deux des plus grands fabricants d’écrans qui développent des panneaux OLED donnant la priorité à des taux de rafraîchissement élevés, c’est un signe que nous verrons bientôt beaucoup plus d’écrans de gaming utilisant cette technologie.