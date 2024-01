Odyssey OLED G9, G8, G6 : Samsung élève le niveau des moniteurs de jeu

Samsung a dévoilé aujourd’hui sa deuxième génération de moniteurs de jeu OLED avec trois nouveaux moniteurs Samsung Odyssey. Le trio de moniteurs Odyssey OLED de cette année comprend le Odyssey OLED G9 (modèle : G95SD), le Odyssey OLED G8 (modèle : G80SD), et le Odyssey OLED G6 (modèle : G60SD).

Par ailleurs, Samsung a annoncé que son prochain événement Galaxy Unpacked sur les smartphones aura lieu le 17 janvier, au SAP Center, à 19 heures, heure de Paris.

David Phelps, responsable de la division Display chez Samsung Electronics America, a déclaré à propos de cette annonce :

Il y a plus de 212 millions de joueurs à travers le pays qui veulent du matériel haut de gamme pour améliorer leur expérience de jeu. Les Odyssey OLED G9, OLED G8 et OLED G6 offrent une qualité d’image exceptionnelle qui les transporte dans chaque scène, ainsi que des taux de rafraîchissement et des temps de réponse rapides qui leur donnent un avantage concurrentiel. Grâce à la technologie OLED Glare-Free qui réduit les reflets, les joueurs ont plus d’options quant à l’emplacement de leur installation.

L’année dernière, Samsung a mis sur le marché ses premiers moniteurs de jeu OLED — les G95SC et G85SB — et leurs écrans et spécifications de jeu en ont fait deux des moniteurs les mieux évalués de 2023. Aujourd’hui, il existe de nouvelles versions des modèles Odyssey OLED G9 et OLED G8. Samsung présentera ces moniteurs au salon CES 2024 à Las Vegas la semaine prochaine.

Les trois nouveaux moniteurs Odyssey OLED seront les premiers écrans de jeu à être dotés de la technologie OLED Glare-Free qui minimise les reflets de la lumière du jour et de la lumière ambiante afin que vous puissiez l’utiliser à tout moment de la journée. Quel que soit l’angle de vue ou la direction, les joueurs bénéficieront d’une expérience agréable et captivante qui leur permettra d’être au cœur de l’action avec un minimum de distractions, a déclaré Samsung.

Les écrans OLED pour jeux de Samsung offrent des détails dynamiques et un temps de réponse rapide des pixels. Grâce à la technologie VESA DisplayHDR True Black 400, les moniteurs offrent plus de détails et des couleurs vives.

Disponibles dès 2024

Les trois moniteurs sont équipés de la technologie AMD FreeSync Premium Pro, qui élimine les effets de tremblement, de décalage d’écran et de déchirure de l’image dans les scènes d’action rapide et de jeu complexe. Les trois modèles seront disponibles en 2024.

Le OLED G9 et le OLED G8 présentent tous deux un temps de réponse de 0,03 ms et un taux de rafraîchissement de 240 Hz pour des réponses rapides et des transitions fluides lors de jeux rapides.

Les deux téléviseurs seront dotés de la plateforme Samsung Smart TV, qui permet d’accéder aux applications de streaming vidéo les plus populaires. En outre, le Samsung Gaming Hub vous permet d’accéder instantanément à vos jeux préférés, sans avoir besoin d’une console.

Les moniteurs peuvent être utilisés comme hub IoT pour la maison connectée pour contrôler divers appareils IoT. Par exemple, vous pouvez régler les lumières avant de commencer une session de jeu.

Pendant le travail à distance ou le multitâche, Multi Control permet aux utilisateurs de transférer de manière transparente des images et/ou du texte entre leur moniteur Samsung et d’autres appareils Samsung — y compris leur Galaxy Book, leur tablette ou leur téléphone — pour un processus de travail plus fluide et plus efficace à l’aide de leur souris et de leur clavier.

3 versions

49 pouces

Le Odyssey OLED G95SD est un moniteur ultra-large incurvé de 49 pouces avec une résolution DQHD (5 120 × 1 440 pixels). Il est doté d’un design métallique fin. Avec un rapport hauteur/largeur de 32:9, il enveloppe votre champ de vision pour une expérience immersive. Son écran OLED illumine chaque pixel séparément pour un rapport de contraste de 1 000 000 : 1. La hauteur du moniteur est réglable.

32 pouces

Vous pouvez bénéficier de tous les avantages d’un moniteur OLED sans qu’il ne prenne trop de place sur votre bureau grâce au nouveau Odyssey OLED G80SD — le premier moniteur de jeu OLED plat de 32 pouces de Samsung avec une résolution 4K UHD (3 840 × 2 160 pixels) et un ratio 16:9.

Il s’agit d’un moniteur de jeu fin, mesurant seulement 3,9 millimètres. L’écran OLED offre des noirs profonds et une riche saturation des couleurs. Il affiche une luminosité maximale de 450 nits.

Le OLED G8 sera doté du système CoreLighting+, un éclairage sophistiqué provenant des minces interstices circulaires situés au centre de l’arrière du moniteur. Le support métallique fin prend moins de place sur le bureau et permet d’accueillir des périphériques tels que des souris et des claviers. La hauteur du moniteur peut être réglée pour plus de confort et son pivotement, son inclinaison et son orientation peuvent s’adapter à la hauteur des yeux des joueurs.

27 pouces

L’écran OLED G60SD de 27 pouces affichera un taux de rafraîchissement de 360 Hz et une résolution QHD (2 560 × 1 440 pixels). Le Odyssey OLED G6 sera également doté du système CoreLighting+ et d’un design métallique fin. La hauteur du moniteur peut être ajustée pour plus de confort et son pivotement, son inclinaison et son pivot peuvent s’adapter à la hauteur des yeux des joueurs.