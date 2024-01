ASUS ROG Phone 8: nouvelles photos haute résolution révélées avant le lancement officiel

Pour ceux d’entre vous qui ne se lassent pas du prochain smartphone de gaming de ASUS, le ROG Phone 8, voici de nouvelles photos en haute résolution montrant l’appareil sous tous les angles. Ces clichés ont été postés par MySmartPrice.

Bien entendu, si vous n’êtes pas très enthousiaste à l’idée de découvrir le prochain flagship d’Asus et que vous avez déjà vu les précédentes fuites, vous ne manquerez pas grand-chose. Le ROG Phone 8 et le ROG Phone 8 Pro devraient être officiellement dévoilés le 16 janvier.

Bien qu’ils soient initialement disponibles en Chine, ASUS lancera certainement les deux modèles dans d’autres pays peu de temps après. Si vous êtes un fan de la série et que vous possédez déjà l’un des précédents modèles de ROG Phone, il y a de bonnes raisons de le mettre à jour.

Alors que les spécifications sont clairement meilleures que celles des modèles ROG Phone lancés il y a 2 ou 3 ans, le design semble avoir changé lui aussi. L’une des choses que j’apprécie dans les nouveaux ROG Phone 8 et ROG Phone 8 Pro, c’est leur design plat et non brillant. C’est une grande amélioration par rapport au ROG Phone 5, qui non seulement semble massif, mais qui est également très glissant en raison de son dos brillant.

En ce qui concerne les spécifications, le ROG Phone 8 Pro devrait être doté d’un superbe écran AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, une résolution full HD+ et la prise en charge du HDR10. On peut également supposer que ASUS inclura un processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm à l’intérieur, ainsi que jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de mémoire interne.

De grosses attentes

En ce qui concerne la caméra, le ROG Phone 8 Pro est censé impressionner. Bien que rien n’ait été confirmé pour l’instant, le prochain flagship devrait être doté d’une caméra principale de 50 mégapixels utilisant le capteur IMX890 de Sony, d’un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un troisième capteur photo de 32 mégapixels doté d’un zoom optique 3x.

Le ROG Phone 8 et le ROG Phone 8 Pro seraient tous deux certifiés IP68. Ils seront alimentés par des batteries de 5 500 mAh avec une charge rapide de 65 W et fonctionneront sous Android 14 dès leur sortie de l’emballage.