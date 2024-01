LG lance les modèles OLED G4 et SIGNATURE OLED M4 avec des performances IA améliorées

LG a annoncé sa dernière gamme de téléviseurs OLED 2024 avant le CES 2024. Cette annonce fait suite à celle des téléviseurs LED QNED et QNED Mini 2024.

Park Hyoung-sei, président de LG Home Entertainment Company, a déclaré à propos de cette annonce :

Soutenu par un téléviseur OLED leader de sa catégorie et une gamme QNED impressionnante, LG continue d’affirmer sa domination sur le marché des téléviseurs haut de gamme en promettant la meilleure expérience client possible grâce à une sélection distinguée de contenus et de services disponibles sur la plateforme de télévision connectée webOS de l’entreprise.

L’entreprise promet une expérience visuelle exceptionnelle et des performances IA, grâce au dernier processeur IA de LG. Ces processeurs alimentés par l’IA sur les nouveaux modèles devraient offrir des performances IA quatre fois plus élevées, avec des technologies AI upscaling, AI Sound Pro, et plus encore. Les téléviseurs LG SIGNATURE OLED M4 et LG OLED G4 sont équipés du nouveau processeur α (Alpha) 11 (qui se prononcent « alpha eleven »), qui offre des performances graphiques améliorées de 70 % et une vitesse de traitement 30 % plus rapide que son prédécesseur. LG l’appelle également le processeur « α 11 AI », car l’IA doit être incluse dans toutes les choses de nos jours.

En s’appuyant sur ces améliorations des performances de l’IA, LG a introduit plusieurs fonctionnalités telles que l’AI upscaling et l’AI Picture Pro. AI upscaling utilise une analyse précise de l’image au niveau du pixel, afin de rendre plus nets les objets et les arrière-plans qui peuvent sembler flous.

En outre, l’ingénieux processeur AI affine habilement les couleurs en analysant les nuances fréquemment utilisées qui transmettent le mieux l’ambiance et les éléments émotionnels voulus par les réalisateurs de films et les créateurs de contenu.

En outre, Dynamic Tone Mapping Pro rehausse les détails grâce à une optimisation HDR précise pour offrir une qualité 3D. AI Sound Pro, quant à lui, offre un son surround virtuel 11.1.2 à partir des haut-parleurs intégrés des téléviseurs.

LG SIGNATURE OLED M4

Le LG SIGNATURE OLED M4, qui succède au SIGNATURE OLED M3, est désormais disponible en version 65 pouces et 97 pouces. Le OLED M4 est le premier téléviseur au monde doté d’une transmission vidéo et audio sans fil jusqu’à 4K à 144 Hz, offrant des performances OLED supérieures avec des détails précis et un sentiment d’immersion élevé, a déclaré la société.

Modèles LG OLED evo (2024)

Les derniers modèles OLED evo de LG ont obtenu la certification ClearMR de la Video Electronics Standards Association (VESA), promettant une qualité d’image extrêmement nette. Les derniers modèles présentent plusieurs avantages pour les jeux, notamment un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz en 4K et des fonctions HDMI 2.1 complètes.

Ces téléviseurs avancés sont également dotés de la fonction Game Optimizer qui permet aux joueurs de basculer facilement entre les préréglages d’affichage conçus pour différents genres de jeux, et prennent en charge la compatibilité NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync afin d’offrir une expérience de jeu des plus dynamiques et des plus réalistes.

webOS

En ce qui concerne les logiciels, ces modèles seront dotés d’un nouveau programme webOS qui promet jusqu’à 5 ans de mises à jour du système d’exploitation. En outre, ils offrent jusqu’à 10 profils individuels, la prise en charge d’Apple AirPlay et de Chromecast, ainsi qu’un ensemble de fonctions d’accessibilité, notamment des paramètres de menu dédiés, des avatars en langue des signes, des tutoriels de télécommande, etc.

En outre, l’écran d’accueil principal de la nouvelle version de webOS est doté d’une Dynamic Q Card pour un accès rapide et sans effort à ses services, avec une organisation personnalisée en groupes, tels que Bureau à domicile, Hub à domicile, Sports et Jeux.

Disponibilité

Dans l’ensemble, il s’agit d’un produit très excitant et très peu coûteux. Les prix et la disponibilité des derniers modèles de téléviseurs OLED seront annoncés au moment du lancement. LG présentera les derniers modèles de téléviseurs OLED au CES 2024 du 9 au 12 janvier.