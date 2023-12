LG révolutionne l’expérience TV avec sa nouvelle gamme QNED 2024 intégrant l’IA

Après avoir annoncé sa prochaine gamme de barres de son, LG se tourne maintenant vers ses téléviseurs QNED 2024. Et bien que nous ne connaissions pas encore le prix ou la disponibilité en France — cela viendra plus tard — nous connaissons l’ingrédient actif derrière les téléviseurs qui continuent à combiner les points quantiques avec la technologie NanoCell dans un espace qui se situe juste en dessous des téléviseurs OLED de LG.

Et comme vous vous en doutez, cet ingrédient actif est l’IA.

Tout commence avec le processeur α8 (prononcé « Alpha Eight »). LG affirme qu’il multiplie par 1,3 les performances de l’IA par rapport à ce qu’il remplace, qu’il multiplie par 2,3 les performances graphiques et que sa vitesse de traitement brute est 1,6 fois plus rapide. Qu’est-ce que cela signifie pour vous, l’humain dont les yeux sont rivés sur l’écran ? Rien, espérons-le. Avec un peu de chance, vous ne remarquez rien, si ce n’est que l’image est plus lumineuse. Les mouvements sont plus fluides. Et les couleurs sont plus éclatantes que jamais sur un écran QNED. Tout cela est dû au processeur qui alimente tout cela.

Et ce n’est pas tout. LG explique que le nouveau traitement AI ne se contente pas de regarder une scène dans son intégralité — il peut faire la différence entre les visages, les objets et les arrière-plans d’une scène, ce qui permet « d’enrichir la texture et les détails fins pour présenter des images d’un réalisme inégalé ». Tout cela est possible grâce à la fonction « Dynamic Tone Mapping Pro », qui permet d’analyser différentes sections en temps réel. Mais vous n’êtes pas en reste, grâce à « l’Assistant d’images personnalisées », qui vous permet de personnaliser les images comme vous l’entendez.

« La gamme de téléviseurs LG QNED 2024 élève l’expérience visuelle à un niveau supérieur grâce à un processeur avancé qui permet des expériences audiovisuelles exceptionnelles sur différentes tailles d’écran tout en offrant une expérience utilisateur personnalisée adaptée au style de vie et aux préférences de chacun », a déclaré Baik Seon-pill, directeur de la division de planification des produits de LG Home Entertainment Company, dans un communiqué de presse annonçant la nouvelle gamme. « Nous restons déterminés à offrir une expérience client inégalée, en nous appuyant sur notre expertise de dix ans avec webOS ».

Des améliorations audio

Et il ne s’agit là que de l’aspect visuel. Les améliorations de l’IA s’étendent également à l’audio. La fonction « AI Sound Pro » permet de créer virtuellement un son surround 9.1.2 à partir des haut-parleurs intégrés des téléviseurs. Et si vous disposez d’une barre de son LG, WOW Orchestra exploitera les haut-parleurs intégrés du téléviseur pour ce que LG appelle « une expérience sonore 3D envoûtante ».

Il s’agit d’un retour à la forme pour LG, qui s’était fait plus discret sur le front du QNED en 2023. Mais 2024 verra un total de 7 options QNED dans quatre gammes (le QNED99T en 8K et avec un processeur Alpha 9 amélioré, le QNED90T en 4K avec mini-LED, le QNED85T LCD, et le QNED80T bas de gamme), à des tailles de 43, 50, 55, 65, 75, 86, et un énorme 98 pouces, qui, selon LG, « immergera complètement les téléspectateurs par sa magnitude ».

Cette ampleur se traduit par une surface d’écran importante. La finesse est de nouveau de mise, avec des profils de 29 mm pour au moins deux des modèles. Le montage mural reste une option pour tous les modèles.

5 ans de mises à jour logicielles

En ce qui concerne les logiciels, LG s’est inspiré des smartphones (peu importe que LG ne fabrique plus de téléphones) et propose 5 ans de mises à jour. Et ce n’est pas seulement pour les nouveaux téléviseurs : cela s’appliquera également aux modèles QNED Mini LED 8K qui sortiront en 2022. (Il s’agit des téléviseurs des séries QNED99 et QNED95).

Encore une fois, plus de détails sont à venir. Et nous verrons pour la première fois le nouveau téléviseur QNED au CES 2024.