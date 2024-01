Samsung Unpacked 2024 confirmé : ce que nous attendons du Galaxy S24

Le géant coréen de la technologie Samsung a confirmé la date et l’heure du prochain événement Galaxy Unpacked. Au cours des derniers mois, les fuites concernant le Galaxy S24 ont afflué dans toutes les directions, révélant la plupart des détails sur le prochain flagship Android.

Samsung devrait sortir trois modèles de Galaxy S24 : le Galaxy S24 standard avec un écran de 6,2 pouces, le Galaxy S24+ avec un écran de 6,7 pouces et une batterie plus grande que celle du S23+, et le Galaxy S24 Ultra, le modèle le plus haut de gamme. Alors que tous les modèles devraient être équipés du SoC Snapdragon 8 Gen 3 aux États-Unis et au Canada, Samsung pourrait livrer des modèles, à l’exception du modèle Ultra, avec son dernier chipset Exynos sur d’autres marchés.

Tous les modèles devraient ressembler à leurs prédécesseurs. Cependant, un changement de design notable pourrait être les bords plats de l’écran au lieu des bords légèrement incurvés du Galaxy S23. En outre, le Galaxy S24 Ultra serait également doté d’un cadre en titane, à l’instar de l’iPhone 15 Pro.

La série Galaxy S24 devrait également être dotée de plusieurs fonctionnalités basées sur l’IA, telles que la création de fonds d’écran à l’aide de modèles texte-image, des éditeurs de photos génératifs, une traduction en direct pour les appels audio, et des améliorations de l’appareil photo, telles que Zoom Anyplace.

Le Galaxy Unpacked aura lieu à San Jose, en Californie

Ces deux dernières années (2022 et 2023), Samsung a dévoilé la nouvelle gamme Galaxy S en février. Toutefois, cette année, l’entreprise présentera la série Galaxy S24 et d’autres appareils le mercredi 17 janvier.

Le premier événement Galaxy Unpacked de cette année aura lieu au SAP Center de San Jose, en Californie, à 19 heures, heure de Paris. Alors que l’événement en personne accueillera un hall rempli de représentants des médias, les fans du monde entier pourront suivre la retransmission en direct sur les canaux officiels de Samsung, y compris YouTube.

Avant le lancement, Samsung ouvre son programme de réservation jusqu’au 16 janvier. Toutefois, contrairement aux années précédentes, les clients n’auront pas à payer pour réserver leurs appareils Galaxy. Il leur suffira de fournir leur nom et leur adresse électronique pour obtenir un crédit de réservation de 150 euros, qu’ils pourront utiliser pour précommander le nouvel appareil.