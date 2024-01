ASML confronté à des restrictions d'exportation aux Pays-Bas : un coup dur pour la Chine et ASML...

Le gouvernement néerlandais a partiellement révoqué une licence d’exportation accordée au géant des équipements pour semi-conducteurs ASML (Advanced Semiconductor Materials Lithography) pour l’envoi en Chine de certaines de ses machines de lithographie les plus avancées, rapporte Reuters.

La licence d’exportation annulée concerne les systèmes NXT:2050i et NXT:2100i d’ASML. Elle intervient après que le géant européen de la technologie a reçu « de nouvelles précisions sur la portée et l’impact » des règles américaines élargies en matière d’exportation visant à limiter les capacités nationales de fabrication de puces de la Chine.

Le cours de l’action ASML a chuté de 1,54 %, à 671,20 euros, à la suite de cette nouvelle, entamant l’année 2024 sur une note négative le premier jour de bourse de la nouvelle année.

L’annulation de la licence n’aura pas « d’impact matériel » sur les bénéfices d’ASML en 2023, mais la société n’a pas divulgué les implications financières spécifiques. On ne sait pas non plus exactement combien de machines de lithographie seront concernées.

Les systèmes de lithographie à ultraviolet extrême (EUV) les plus avancés d’ASML nécessitent une licence d’exportation néerlandaise depuis septembre 2023 en raison des pressions exercées par le gouvernement américain. Ces machines de pointe sont essentielles à la production de puces de pointe de moins de 10 nanomètres.

La Chine dénonce une discrimination

La Chine a rapidement critiqué la décision des Pays-Bas, le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Wang Wenbin, déclarant que Pékin espérait que le gouvernement néerlandais « protégerait les intérêts communs des deux pays et de leurs entreprises et maintiendrait la stabilité des chaînes d’approvisionnement internationales ».

Le compte officiel X du ministère des affaires étrangères du Parti communiste chinois a exhorté les Pays-Bas à « respecter l’équité et les principes du marché ».

We urge the Netherlands to uphold fairness & market principles, respect the spirit of contract and take concrete actions to protect the common interests of our two countries and of Chinese & Dutch companies and keep international industrial & supply chains stable.

La plus grande économie d’Asie était le troisième marché d’ASML après Taïwan et la Corée du Sud en 2022. Toutefois, au cours du troisième trimestre 2023, la Chine a représenté 46 % du chiffre d’affaires total d’ASML, ce qui en fait le plus grand marché de l’entreprise. Les tensions plus générales ont augmenté en raison des efforts déployés par les États-Unis pour limiter l’industrie chinoise des semi-conducteurs par le biais de contrôles à l’exportation, et Pékin a investi des milliards pour renforcer ses capacités nationales en matière de puces, mais elle a encore des années de retard par rapport à la fabrication de pointe.

Préoccupation de la Chine

Les pays hésitent à exporter leurs technologies de semi-conducteurs les plus avancées vers la Chine en raison de préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale, de la crainte de renforcer ses capacités militaires et de la guerre froide technologique qui se prépare avec les États-Unis.

Les puces devenant des infrastructures essentielles pour les systèmes militaires et les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle, les pays occidentaux sont de plus en plus réticents à l’idée de renforcer les capacités et la compétitivité économique de Pékin dans des domaines stratégiques.