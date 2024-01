by

Telegram réinvente les appels et les bots avec la mise à jour 10.5.0

Telegram a annoncé une nouvelle mise à jour qui ajoute des appels améliorés avec un nouveau design coloré, un nouvel effet de disparition lorsque vous supprimez des messages, la plus grande mise à jour du bot dans l’histoire de Telegram — et plus encore. Ces mises à jour sont intégrées à la version 10.5.0 de l’application.

Pavel Durov, PDG/fondateur/chef de produit de Telegram, a déclaré à propos de l’annonce :

Je souhaite à tous nos utilisateurs paix, bonheur, prospérité et inspiration pour la nouvelle année. J’ai un très bon pressentiment pour 2024. Aujourd’hui, nous avons lancé une nouvelle version de Telegram qui vous permet de féliciter vos proches à l’aide de nos nouveaux appels vocaux. La mise à jour contient quelques surprises que nous n’avons pas abordées dans le blog — voyons si vous pouvez les découvrir.

Les appels sur Telegram ont été repensés avec de nouvelles animations et des arrière-plans dynamiques qui changent automatiquement en fonction de l’état de l’appel : sonnerie, actif ou terminé, tout cela en utilisant moins de ressources. En outre, de nombreux bugs et problèmes ont été corrigés et la qualité des appels a été améliorée.

Telegram introduit également un nouvel effet d’animation appelé « Thanos Snap Effect ». Cet effet se produit lors de la suppression des messages, qui disparaissent en un million de pixels. Il s’applique également aux messages supprimés automatiquement.

Telegram a mis en place l’API Bot 7.0, la plus grande mise à jour de la plateforme Bot dans l’histoire de Telegram.

Cette mise à jour comprend l’introduction d’une prise en charge complète des réactions pour les bots, les réponses 2.0, la personnalisation de l’aperçu des liens, les actions par lots qui permettent aux bots de supprimer plusieurs messages en une seule demande, la prise en charge des cadeaux, et bien plus encore. Les développeurs peuvent trouver tous les changements apportés à la Bot Platform dans ce changelog.