Samsung diffusera des invitations pour la série Galaxy S24 ce jour

Depuis des mois, nous entendons dire que le premier événement Unpacked pour 2024 de Samsung aura lieu le 17 janvier. Et, le premier événement Unpacked de Samsung de chaque année a plus de poids, car c’est à cette occasion que Samsung présentera ses derniers modèles phares Galaxy S.

Samsung a avancé le calendrier par rapport au début de l’année, puisque le premier événement Unpacked 2023 a eu lieu le 1er février. En mettant les choses en route plus tôt, Samsung devrait sortir les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra le 30 janvier 2024, alors que la date de sortie de la gamme Galaxy S23 était fixée au 17 février cette année. Cela donnera aux modèles Galaxy S24 deux semaines supplémentaires pour défier les derniers modèles iPhone et Pixel par rapport au temps dont disposait la gamme Galaxy S23 plus tôt cette année.

Il y a des spéculations selon lesquelles les invitations des médias pour le premier événement Unpacked 2024 seront diffusées à partir du 2 janvier. Une fuite « X » avec le nom d’utilisateur @MysteryLupin indique que l’annonce aura lieu à San Jose, en Californie, et que les festivités commenceront à 19 heures, heure de Paris. Comme d’habitude, les projecteurs ont été braqués sur le nouveau modèle Ultra, mais cette année, le Galaxy S24+ bénéficiera d’un écran plus grand, d’une batterie plus importante et de plus de mémoire vive.

Epic, just like that! Join us at Unpacked in San José, California on January 17, 2024 10am PST. #SamsungUnpacked pic.twitter.com/jHpqvNyVnK — Arsène Lupin (@MysteryLupin) December 30, 2023

Non seulement Evan Blass a récemment divulgué la fiche technique officielle du Galaxy S24, mais ce matin, Walmart a commis une grave erreur en mettant accidentellement en ligne son annonce pour le Galaxy S24+ avec 17 jours d’avance. Le revendeur s’est empressé de le retirer, mais pas avant que des captures d’écran du listing ne soient partagées en ligne.

Une liste de rumeurs sur les caractéristiques de l’IA pour la série Galaxy S24 a récemment révélé que la gamme phare pourrait être dotée d’un traitement de l’IA pour les vidéos, analogue à Video Boost du Pixel 8 Pro. Cela permettra d’améliorer les performances en basse lumière pour les vidéos, de réduire cet horrible aspect granuleux sur certaines vidéos, et d’améliorer la stabilité et l’exposition.

Centrés sur l’IA

D’autres fonctionnalités supprimeront apparemment les sujets indésirables des vidéos et augmenteront la taille des bordures sur les nouvelles et anciennes photos. Une autre fonction d’IA intéressante est censée prendre en compte les informations importantes mentionnées lors d’un appel téléphonique et créer une liste d’actions autour des tâches discutées lors de l’appel. Ces tâches seront affichées dans une application de calendrier ou ajoutées à une liste de choses à faire. Live Translate permettra à deux personnes parlant des langues différentes de converser au téléphone.

Les invitations pour l’événement Unpacked du 17 janvier devraient arriver dans la journée, et le tweet de @MysteryLupin révèle que Samsung va fortement promouvoir les nouvelles fonctionnalités d’IA pour ses nouveaux modèles phares.