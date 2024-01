Microsoft lance l’application Copilot sur iOS et iPadOS après Android

Quelques jours après avoir lancé l’application Copilot sur Android, Microsoft a déployé une application pour son chatbot IA Copilot sur iOS et iPadOS. Les deux versions de l’application sont désormais disponibles au téléchargement sur l’App Store d’Apple.

L’application vous donne accès à Microsoft Copilot (anciennement Bing Chat) et fonctionne de manière analogue à l’application mobile ChatGPT d’OpenAI. L’application vous permet de rédiger des e-mails, de composer des histoires ou des scripts, de résumer des textes complexes, de traduire, relire et optimiser des contenus multilingues, de créer des itinéraires de voyage personnalisés et de rédiger et mettre à jour des CV.

Et, contrairement à la version gratuite de ChatGPT qui utilise GPT-3.5, Copilot vous permet d’accéder à GPT-4, le dernier grand modèle de langage (LLM) d’OpenAI, sans avoir à payer d’abonnement.

Image Creator powered by DALL-E 3 peut transformer votre processus de conception en créant rapidement des visuels de haute qualité à partir de prompts textuelles, en transformant vos concepts en visuels époustouflants, de l’abstrait au photoréalisme, explique Microsoft.

Avec le changement de nom de Bing Chat en Copilot, Microsoft s’oriente vers une expérience autonome analogue à ChatGPT. Outre le déploiement d’applications sur les appareils Android et Apple, Microsoft a également créé une expérience Web pour Copilot, distincte de Bing.