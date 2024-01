Sortie mondiale des OPPO Reno11 et Reno11 Pro le 11 janvier

Lancés en Chine en novembre dernier, les derniers modèles phares de OPPO, le Reno11 et le Reno11 Pro, bénéficient enfin d’une date de sortie mondiale. Bien qu’ils ne soient pas les plus puissants des flagships lancés en 2023, les Reno11 et Reno11 Pro pourraient faire office de conducteurs quotidiens décents si leur prix est correct.

Si vous êtes intéressé par ces modèles de milieu de gamme et que vous ne vivez pas en Chine, j’ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Selon Ishan Agarwal, une fuite fiable, la série OPPO Reno11 devrait faire ses débuts en Inde et sur les marchés mondiaux le 11 janvier.

Exclusive: OPPO Reno11 series could launch in 🇮🇳 India & global markets on January 11th!

Reno 11 expected to feature Mediatek Dimensity 1080, a slightly different camera bump + 67W SUPERVOOC. Official renders below.

Awaiting info on Reno11 Pro (either Dimensity 8200 or… pic.twitter.com/Ul0fpx6Cnp

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) December 29, 2023