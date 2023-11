by

by

Les OPPO Reno11 et Reno11 Pro officiellement présentés

Les OPPO Reno11 et Reno11 Pro officiellement présentés

Comme prévu, les nouveaux flagships de OPPO, le Reno11 et le Reno11 Pro, viennent d’être officiellement annoncés. Ils seront tous deux disponibles en Chine à partir du mois de décembre, mais nous nous attendons à ce qu’ils soient introduits dans d’autres pays quelques semaines après leur lancement sur le marché.

Malheureusement, les nouveaux smartphones haut de gamme de OPPO, les Reno11 et Reno11 Pro, ne peuvent pas officiellement rivaliser avec les nouveaux flagships lancés par d’autres marques chinoises ce mois-ci, comme vivo, Honor et realme. Les OPPO Reno11 et Reno11 Pro embarquent des chipsets plutôt anciens qui ont été utilisés par le fabricant de smartphones dans certains de ses produits de l’année dernière.

Pour commencer, le Reno11 est équipé d’un chipset MediaTek Dimensity 8200, le même qui équipe le Reno10 Pro. Du côté positif, le téléphone est doté d’un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 1080 p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Au dos, le Reno11 est équipé d’un triple capteur photo, qui comprend le capteur Sony LYT600 de 50 mégapixels, un capteur photo portrait de 32 mégapixels, ainsi qu’un capteur ultra-large de 8 mégapixels. Le smartphone est alimenté par une batterie de 4 800 mAh avec un support de charge rapide de 67 W.

De son côté, le Reno11 Pro embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, couplé à 12/256 Go ou 12/512 Go. Son triple capteur photo comprend le capteur Sony IMX890, ainsi que des caméras portrait de 32 mégapixels et ultra-large de 8 mégapixels.

Pas des flagships de 2023

Le nouveau OPPO Reno11 Pro est doté d’un écran OLED de 6,74 pouces avec une résolution de 2772 x 1240 pixels. Le smartphone est alimenté par une batterie de 4 700 mAh avec un système de charge rapide de 80 W.

Les deux smartphones phares de OPPO sont livrés avec ColorOS 14 et prennent en charge le double-SIM. Le Reno11 est maintenant disponible en précommande en Chine à partir de 320 euros, tandis que le Reno11 Pro peut être obtenu pour 450 euros. Le premier devrait être commercialisé le 15 novembre, tandis que le second le sera le 1er décembre.