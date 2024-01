Galaxy S24 Ultra : nouvelle ère de la vidéo en 4K à 120 fps

D’après les rumeurs que nous avons rencontrées jusqu’à présent, il semble que le Galaxy S24 Ultra apportera les améliorations les plus significatives lorsque Samsung lancera sa prochaine gamme de smartphones phares — et cela couvre apparemment aussi les enregistrements vidéo.

Le célèbre Ice Universe a laissé entendre que le modèle Galaxy S24 Ultra sera capable d’enregistrer des séquences avec une résolution 4K et jusqu’à 120 images par seconde (fps). C’est impressionnant, mais l’informateur précise que cette fonctionnalité est encore en phase de « test » et qu’elle ne sera peut-être pas incluse au bout du compte.

Galaxy S24 Ultra 4K 120fps video — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) December 31, 2023

Le Galaxy S23 Ultra, lancé l’année dernière, est capable d’enregistrer des vidéos en 4K avec sa caméra arrière à quatre lentilles, mais seulement jusqu’à 60 images par seconde. L’iPhone 15 Pro, l’iPhone 15 Pro Max et le Google Pixel 8 Pro ont tous le même plafond en termes de résolution et de fréquence d’images.

Avec le OnePlus 9 Pro et le Sony Xperia 1 V, ce n’est pas la première fois que l’on voit un smartphone enregistrer des vidéos en 4K à 120 images par seconde, mais c’est quelque chose que l’on ne peut pas obtenir pour l’instant sur les meilleurs smartphones de Samsung, Apple et Google.

Samsung a déjà présenté de nouvelles capacités de capture vidéo pour ses capteurs d’appareil photo que nous nous attendons à retrouver dans le Galaxy S24 Ultra, mais c’est la première fois que nous avons connaissance d’une nouvelle barre haute en termes de qualité vidéo.

D’autres informations

Selon les rumeurs, le Galaxy S24 Ultra serait équipé d’une caméra arrière principale de 200 mégapixels avec OIS, d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels avec autofocus, d’un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x et OIS, et d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec OIS et zoom optique 5x. Les spécifications divulguées révèlent que le smartphone serait capable d’offrir un zoom de qualité optique 10x grâce à la combinaison de sa caméra à zoom optique 5x et du recadrage dans le capteur de son capteur photo de 50 mégapixels.

Ajoutez à cela l’introduction du processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, et vous comprendrez d’où vient le surcroît de puissance nécessaire pour atteindre la 4K à 120 fps. Veillez simplement à disposer d’un espace de stockage interne suffisant pour les fichiers vidéo résultants.

Le modèle Ultra devrait apparaître aux côtés de deux autres modèles de la gamme Galaxy S24 dans le courant du mois, le 17 janvier étant probablement le jour du lancement. D’autres améliorations sont apparemment prévues, notamment de nombreuses fonctions d’intelligence artificielle.