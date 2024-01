Fuite des processeurs Intel 14e génération Non-K : prix et spécifications

Les nouveaux processeurs Intel de 14e génération Non-K devraient être proposés à des prix légèrement plus abordables que leurs homologues de la série K. Outre les nouveaux processeurs i 5-14400 et i 9-14900, des variantes F sont également mentionnées. Il s’agit essentiellement des mêmes processeurs. Toutefois, les variantes F n’incluent pas la carte graphique intégrée d’Intel.

Dans la nouvelle fuite, nous pouvons voir la boîte et les prix de nombreux processeurs de bureau Intel 14e génération à venir . De plus, la vitesse d’horloge de nombreux processeurs Intel 14e génération ne faisant pas partie de la série K a été mentionnée ici.

Ces processeurs Non-K ont une consommation d’énergie plus faible, et vous ne pouvez pas modifier la vitesse d’horloge ou la tension. La fuite provient de coolmod.com , une boutique en ligne de composants informatiques basée en Espagne. Elle a été partagée à l’origine par l’auteur de fuites de matériel @momomo_us sur X (anciennement Twitter). À l’heure où j’écris ces lignes, les listes de produits qui ont fait l’objet d’une fuite sont toujours en ligne. Toutefois, l’état des stocks indique « épuisé ».