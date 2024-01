Copilot Chat de GitHub devient accessible pour tous les développeurs

La société a reconnu l’existence de ce problème, mais a noté que GPT-4 était plus performant contre les hallucinations que les précédents modèles. GitHub a mis en place des fonctionnalités pour atténuer les exploits, tels que des filtres pour les modèles de code non sécurisés, mais insiste sur la nécessité d’un examen humain du code suggéré par l’IA.

Il offre des fonctionnalités telles que la complétion de code, le chat, l’écriture de tests unitaires, la détection des failles de sécurité, et bien plus encore . Elle peut même traduire du code d’un langage de programmation à un autre .

En ce qui concerne les prix, pour les utilisateurs individuels, Copilot Chat coûte 10 dollars par mois ou 100 dollars par an. Pour les utilisateurs professionnels, le prix commence à 19 dollars par utilisateur et par mois. Enfin, pour les utilisateurs en entreprise, le prix est de 39 dollars par utilisateur et par mois.

Juste avant la fin de l’année, GitHub a rendu Copilot Chat accessible à tous les utilisateurs . Auparavant, il n’était accessible qu’aux utilisateurs professionnels abonnés à Copilot for Business. Récemment, GitHub a rendu Copilot Chat accessible aux utilisateurs individuels, mais il s’agissait d’une version bêta. Aujourd’hui, la version bêta est terminée et GitHub Copilot Chat est disponible pour tous les utilisateurs.