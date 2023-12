Samsung lance le Bespoke Jet Bot Combo : un aspirateur robot révolutionnaire avec IA

Samsung a dévoilé sa nouvelle génération d’aspirateur robot et de serpillière, baptisée Bespoke Jet Bot Combo. Il sera présenté au CES 2024 la semaine prochaine. Samsung affirme que son nouvel aspirateur robot offre une expérience de nettoyage plus facile aux utilisateurs grâce à l’IA et à la connectivité intelligente.

Moohyung Lee, vice-président exécutif et chef de l’équipe de l’expérience client de Samsung DX, a déclaré :

Je suis ravi de présenter notre gamme d’aspirateurs innovants pour 2024, le Bespoke Jet Bot Combo, qui tire parti de notre dernière technologie d’IA pour améliorer considérablement sa facilité d’utilisation. Avec un puissant nettoyage comme base, le nouveau robot nettoyeur fait progresser l’expérience de nettoyage du consommateur grâce à des fonctionnalités innovantes. Nous sommes convaincus qu’il rendra le nettoyage plus agréable pour nos clients.

Le Bespoke Jet Bot Combo est alimenté par l’IA, comme la plupart des nouveaux appareils électroménagers et appareils connectés haut de gamme de Samsung. Samsung a introduit la reconnaissance d’objets par l’IA avec le Bespoke Jet Bot AI+, et cette fonction a été améliorée avec le Bespoke Jet Bot Combo. Il utilise un capteur 3D pour scanner différents types d’objets et applique les efforts de nettoyage en conséquence.

Il peut reconnaître les espaces et les taches. Il peut reconnaître et classer les zones cartographiées et recommander automatiquement les zones interdites, telles que la salle de bains ou l’entrée.

Lorsqu’il détecte une tache, il retourne à sa station d’accueil pour chauffer les serpillières, puis revient sur place pour frotter les taches les plus tenaces à l’aide de vapeur à haute température, d’eau et de serpillières chauffées, à une vitesse de 170 tours par minute. Cela réduit le besoin d’intervention de l’utilisateur, automatise et facilite le processus de nettoyage. Il peut même reconnaître le type de revêtement de sol de chaque pièce et utiliser différents réglages pour adapter le processus de nettoyage à ce revêtement particulier. Il empêche même les tapis d’être mouillés et tachés par des serpillières sales en soulevant les serpillières ou en les laissant sur sa station d’accueil.

Il lave les franges en trois étapes : lavage automatique, nettoyage à la vapeur et séchage automatique (à l’air chaud). Cela empêche les tampons de rester tachés et la vapeur empêche les odeurs de s’accumuler.

L’IA dans tous les produits

Samsung devrait dévoiler d’autres appareils électroménagers dotés d’IA d’ici le début du CES 2024. Elle a déjà dévoilé le réfrigérateur Bespoke 4 — Door Flex avec AI Family Hub+, la table de cuisson à induction Anyplace et la cuisinière Slide-in, tous dotés d’un grand écran tactile et d’une intégration avec Samsung Food, Samsung Health et SmartThings.