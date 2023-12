Google Maps renonce au mode de conduite pour simplifier la navigation

Il s’agit ici de deux modes différents : dans le mode de conduite assistée de Google, déjà supprimé, il y avait un tableau de bord qui offrait un propre écran d’accueil avec une carte, des suggestions de médias et des commandes audio, ainsi que des raccourcis pour les appels et les messages texte.

Il y a un peu plus d’un an déjà, Google a supprimé l’interface connue jusqu’ici sous le nom de mode de conduite Google Assistant. À la place, il restait une solution qui portait un nom analogue, à savoir le mode conduite. Mais selon 9to5Google , Google va bientôt enterrer ce mode également. Cette information provient de l’analyse de la version actuelle de l’APK de Google Maps.

Google Maps est depuis longtemps incontournable dans les voitures, mais il est de plus en plus souvent affiché sous la forme d’Android Auto. Ceux qui utilisent leur smartphone ont toujours recours à un mode de conduite spécial. Mais, ce mode de conduite de Google Maps prendra fin prochainement .