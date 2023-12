Fuite du prix de la série Galaxy S24 : le Galaxy S24 Ultra subit une forte hausse de prix

Il semble que la série Galaxy S24 de Samsung ne soit plus qu’à quelques semaines de sa sortie. Récemment, les principales spécifications, les couleurs et le design de l’ensemble de la série Galaxy S24 ont fait l’objet d’une fuite et aujourd’hui, une nouvelle fuite révèle les prix de la gamme Galaxy S24. Selon cette fuite, les Galaxy S24 et S24+ seront un peu plus abordables que leurs prédécesseurs, tandis que le Galaxy S24 Ultra sera proposé à un prix plus élevé que le Galaxy S23 Ultra.

Selon la fuite, qui provient de GalaxyClub, voici les prix prévus pour la série Samsung Galaxy S24 en Europe : le modèle de base Galaxy S24 avec 128 Go de stockage sera proposé à partir de 899 euros, tandis que la version 256 Go sera vendue à 959 euros. Le Galaxy S24+ sera quant à lui disponible au prix de 1 149 € pour la variante 256 Go et de 1 269 € pour la variante 512 Go.

Quant au Galaxy S24 Ultra, le modèle le plus haut de gamme, il devrait coûter 1 449 euros pour le modèle 256 Go et 1 569 euros pour le modèle 512 Go.

Si l’on compare ces prix à ceux de la série Galaxy S23, le modèle de base et le S24+ seront 50 euros moins chers. Toutefois, le modèle phare S24 Ultra devrait être 50 euros plus chers que le modèle de base S23 Ultra, dont le prix de départ était de 1 399 euros. Gardez à l’esprit que les prix peuvent varier d’un pays européen à l’autre en raison des différents taux d’imposition, mais la tendance générale selon laquelle les S24 et S24+ sont légèrement plus abordables et le S24 Ultra légèrement plus cher devrait être la même partout.

Le Galaxy S24 Ultra devrait présenter plusieurs améliorations notables qui pourraient se traduire par un prix plus élevé. Tout d’abord, le modèle de base devrait disposer de 12 Go de mémoire vive, contre 8 Go pour le S23 Ultra. En outre, la coque extérieure du smartphone sera fabriquée en titane, tout comme les modèles iPhone 15 Pro. L’écran, qui sera désormais plat, offrira une luminosité maximale de 2 600 nits, et l’appareil sera équipé de la dernière puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

Un plongeon dans l’IA

Ces facteurs pourraient potentiellement contribuer à un prix plus élevé, bien que le prix final puisse encore changer avant le lancement. Nous aurons une meilleure idée des prix une fois que les smartphones seront officiellement annoncés, ce qui devrait se produire à la mi-janvier.

La série Galaxy S24 semble être le plongeon de Samsung dans l’IA, avec toute une série de fonctions d’IA générative. Qu’il s’agisse d’un clavier alimenté par l’IA ou d’une traduction en direct pendant les appels, Samsung semble prête à saupoudrer ses prochains smartphones d’une touche d’intelligence artificielle.