Instagram se prépare à introduire le partage de profils dans les Stories

Instagram, qui compte aujourd’hui plus de 2,5 milliards d’utilisateurs dans le monde, est sur le point d’introduire une nouvelle mise à jour révolutionnaire. Dans une fuite récente du développeur d’applications Alessandro Paluzzi, Instagram se prépare à introduire une fonctionnalité qui pourrait redéfinir l’interaction des utilisateurs sur la plateforme.

Ce futur ajout permettra aux utilisateurs de partager de manière transparente d’autres profils directement dans leurs Stories, modifiant potentiellement la dynamique de la visibilité et de l’engagement des profils. Cette nouvelle fonctionnalité, qui s’apparente à la fonction existante « Ajouter à une story », vise à braquer les projecteurs sur les profils d’autres utilisateurs.

#Instagram is working to add the ability to share someone else’s profile in Stories on #Android as well 👀 pic.twitter.com/82ylRbWEC4

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) December 27, 2023