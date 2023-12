Windows 11 bientôt capable de se réparer sans supprimer applications et données

La procédure de réinstallation de Windows si un élément de votre système d’exploitation a été sérieusement endommagé est délicate. À moins que vous ne disposiez d’un disque de démarrage que vous pouvez utiliser pour le restaurer, le processus implique généralement d’utiliser l’option « Réinitialiser ce PC », de supprimer tous vos paramètres et applications, et de repartir d’une ardoise propre ou semi-propre. Ce n’est pas la solution idéale.

Pour une raison ou une autre, Windows ne dispose pas d’une option de réparation de votre système d’exploitation autre que le bouton « Réinitialiser votre PC », mais cela va bientôt changer.

Microsoft travaille sur une nouvelle fonctionnalité appelée « Corriger les problèmes à l’aide de Windows Update », qui est apparue pour certains membres du programme Windows Insider.

Cette option permet à Windows de se télécharger et de se réinstaller sans supprimer vos applications, vos fichiers personnels et vos paramètres utilisateur, dans l’espoir de résoudre les problèmes que le système d’exploitation pourrait rencontrer en cours de route. Elle figure juste en dessous de l’option « Dépanner votre système ». Microsoft la présente comme une solution aux problèmes que vous pourriez rencontrer sur un PC que vous n’avez pas envie d’effacer, contrairement à l’option « Réinitialiser ce PC », qui réinstallera le système d’exploitation et conservera certains fichiers, mais supprimera également les applications et les paramètres de l’utilisateur.

Il existe actuellement un moyen de faire quelque chose comme cela, mais vous avez besoin d’un disque de démarrage pour l’installation de Windows afin d’effectuer une mise à niveau sur place sur votre PC — le genre d’installation que vous feriez si vous vouliez faire quelque chose comme mettre à niveau votre PC de Windows 10 à Windows 11 sans l’effacer. Cela nécessite quelques connaissances techniques ou au moins des connaissances de base sur la façon de démarrer et de naviguer dans l’assistant d’installation de Windows, alors qu’il s’agit simplement d’une option infaillible et facile dans les Paramètres qui est aussi simple que possible.

Encore en test

Il convient de noter que cette option est encore en cours d’élaboration et qu’un déploiement pour tout le monde pourrait être assez éloigné. Elle a été introduite pour la première fois sur le canal Canary en juillet et elle est apparemment en train d’être déployée pour plus de membres du programme Insider, mais elle ne semble pas fonctionner pour l’instant. Il est probable qu’elle arrive à maturité et qu’elle devienne pleinement fonctionnelle avant la prochaine version majeure de Windows l’année prochaine.

Pour l’instant, si vous souhaitez tester cette fonctionnalité, vous devrez probablement attendre. Si vous rencontrez des problèmes, une mise à jour sur place pourrait vous aider.