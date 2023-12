Gmail pour iOS améliore l’expérience utilisateur avec un bouton de désabonnement rapide

Plus d’un mois s’est écoulé depuis la dernière fois qu’on a évoqué une fonctionnalité dont l’application Gmail avait grand besoin : un bouton de désabonnement pratique, qui vous évite de faire défiler les menus.

En novembre dernier, l’équipe Gmail a annoncé qu’elle testait une fonctionnalité destinée aux utilisateurs d’Android afin de leur permettre de se désabonner rapidement et facilement des e-mails indésirables.

Ce ne sont pas les smartphones Android qui sont concernés, mais les utilisateurs d’iOS, comme le rapporte Android Authority, et la solution est en train d’être déployée discrètement.

Le bouton « Se désabonner » est bien visible dans Gmail pour iOS et les utilisateurs le voient juste en dessous de l’objet de l’e-mail et au-dessus du contenu de l’e-mail. Le rapport contient quelques captures d’écran qui permettent de se faire une idée plus précise de l’interface utilisateur mise à jour :

Au lieu d’appuyer sur l’icône de menu à trois points en haut de la fenêtre de message et de chercher ensuite « Se désabonner » (ou de faire défiler le message jusqu’en bas et de chercher le bouton « Se désabonner » de l’expéditeur), cette nouvelle solution est bien plus pratique et permet de gagner du temps. Pas de défilement, pas de recherche, il suffit d’appuyer sur le bouton et le tour est joué. Cet ajout à l’application Gmail pour iOS est analogue au bouton de désabonnement de la version Web, qui est placé sous la ligne d’objet et à côté des coordonnées de l’expéditeur.

Pour l’instant, le nouveau bouton de désabonnement n’est pas encore disponible sur les appareils Android. Ce n’est pas la première fois que Google apporte des fonctionnalités à iOS avant Android — comme la possibilité de supprimer les 15 dernières minutes de l’historique de navigation dans l’application Google, et la possibilité de recadrer les vidéos dans Google Photos.