Logitech G lance le casque ASTRO A50 X : expérience audio ultime pour les gamers

Le nouveau casque de jeu sans fil ASTRO A50 X de Logitech G promet d’être à la hauteur grâce à la technologie de pointe LIGHTSPEED Wireless 24 bits. Cette technologie vous garantit un son de qualité professionnelle, aussi fluide et ininterrompu que votre jeu. Vous pourrez vous déplacer librement, totalement immergé dans un son cristallin qui vous permettra de rester connecté à chaque instant du jeu.

Le A50 X se connecte à la fois à la Xbox, à la PS5 et au PC et vous permet d’utiliser les trois systèmes avec PLAYSYNC pour une expérience de jeu multiplateforme. Les pilotes audio PRO-G GRAPHENE offrent une clarté et une réponse sans précédent. La technologie LIGHTSPEED de qualité professionnelle permet d’atteindre les plus hauts niveaux de performance audio sans fil. Le HDMI 2,1 Passthru offre une résolution Ultra HD pour les plus hauts niveaux de fidélité audio (24 bits) et visuelle (4K à 120 Hz).

Le ASTRO A50 X est également prêt pour l’avenir, car il est équipé de la technologie HDMI 2.1. Cela garantit que l’audio que vous entendez est parfaitement synchronisé avec les dernières avancées visuelles de votre console. Vous pourrez profiter des jeux tels que les développeurs les ont conçus, avec un son haute-fidélité qui complète l’expérience visuelle.

Au cœur du ASTRO A50 X, vous trouverez les drivers innovants PRO-G Graphene. Le graphène est connu pour sa résistance et sa conductivité incroyables, ce qui se traduit par une performance sonore à la fois puissante et nuancée. Qu’il s’agisse des pas subtils d’un ennemi qui s’approche ou de la force d’une explosion dans le jeu, le casque capture le tout avec une clarté stupéfiante.

Le passage de la sortie audio de votre casque à votre téléviseur peut souvent s’avérer compliqué, mais le ASTRO A50 X le simplifie grâce à sa fonction de routage audio intelligent. L’écouteur sait quand basculer la sortie audio vers votre téléviseur lorsqu’elle est connectée, et elle bascule automatiquement vers l’écouteur lorsque vous la prenez pour jouer. Cela signifie que vous pouvez passer d’un jeu public à un jeu privé sans avoir à modifier les paramètres.

Idéal pour les joueurs

Une communication claire est essentielle dans les jeux multijoueurs, et le ASTRO A50 X veille à ce que votre voix soit entendue haut et fort grâce à son microphone haute résolution. Vous pouvez également personnaliser votre expérience audio à l’aide du G HUB sur PC ou de l’application Logitech G sur les appareils mobiles, ce qui vous permet d’ajuster vos paramètres audio à vos préférences exactes.

Logitech G s’engage à respecter l’environnement, c’est pourquoi le ASTRO A50 X est doté d’un design respectueux de l’environnement. Il est fabriqué avec au moins 35 % de matériaux recyclés après consommation et possède la certification Carbon Neutral. Cela signifie que vous pouvez profiter d’un jeu de haut niveau tout en sachant que vous réduisez votre impact sur l’environnement.

Pour les joueurs qui jouent sur plusieurs plateformes, le ASTRO A50 X offre une intégration sans effort grâce à sa technologie PLAYSYNC. Que vous passiez de la Xbox à la PS5 ou à votre PC, vous pouvez le faire d’une simple pression sur un bouton. Cette polyvalence fait de ce casque un outil essentiel pour tout joueur sérieux.

Un prix assez élevé

Le casque de jeu sans fil ASTRO A50 X est prêt à transformer votre expérience du jeu sur console. Proposé au prix de 399 euros, il est désormais disponible en précommande et commencera à être expédié au cours du premier semestre 2024.