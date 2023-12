Amazon Prime Video ajoute des publicités avec option payante pour les supprimer

Dans un e-mail envoyé aux utilisateurs concernés, l’entreprise indique que les utilisateurs auront droit à des « publicités limitées » , ajoutant que « cela nous permettra de continuer à investir dans des contenus attrayants et d’augmenter cet investissement sur une longue période de temps ». L’e-mail ajoute que « notre objectif est d’avoir beaucoup moins de publicités que la télévision et les autres fournisseurs de streaming ». Aucune action n’est requise de votre part et le prix actuel de votre abonnement Prime reste inchangé.

Amazon avait déjà annoncé ce changement en début d’année, mais nous n’avions pas encore de date. Aujourd’hui, c’est chose faite. L’approche d’Amazon diffère de celle de plateformes comme Netflix et Disney+, qui ont ajouté un volet avec publicité nettement moins cher que le volet normal (souvent avec une augmentation du prix du volet sans publicité). Cependant, ici, Amazon Prime Video aura des publicités par défaut et le service coûtera le même prix, l’option de suppression des publicités étant payante .

Amazon a annoncé qu’à partir du 29 janvier 2024, la plateforme Prime Video affichera des publicités , et qu’il sera possible de rendre le service à nouveau sans publicité en payant un supplément de 2,99 dollars par mois .

L’une des tactiques courantes des services de streaming vidéo consiste à insérer des publicités dans vos séries TV et vos films. Nous avons toujours eu des pauses publicitaires à la télévision en direct, et l’un des principaux avantages des services de streaming était qu’ils étaient exempts de publicité, mais les publicités deviennent maintenant une option pour les utilisateurs qui veulent payer un peu moins cher.