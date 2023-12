Atari investit 2 millions de dollars dans tinyBuild, l’éditeur de Hello Neighbor

Il est essentiel de noter que l’investissement d’Atari ne constitue pas une acquisition , comme l’indique sa participation de 7,5 %. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que cette opération entraîne des changements significatifs dans les activités de tinyBuild. Cependant, la communauté des joueurs attend avec impatience les résultats de l’investissement d’Atari et les projets futurs de tinyBuild.

Wade Rosen, PDG d’Atari, a souligné que cet investissement s’inscrivait parfaitement dans la stratégie à long terme d’Atari, en mettant en avant le solide portefeuille de jeux de pointe de tinyBuild et son importante base de fans. Alex Nichiporchik, PDG de tinyBuild, s’est félicité de cet investissement, reconnaissant qu’Atari est une « marque intemporelle » et considérant cet investissement comme une validation de l’orientation stratégique de tinyBuild.

Le célèbre nom de l’industrie du jeu, Atari, a récemment annoncé un investissement stratégique de 2 millions de dollars dans tinyBuild , l’éditeur connu pour Hello Neighbor et Potion Craft.