L’IA de Google pourrait remplacer les tâches dans la vente de publicité, inquiétudes de licenciements

Bien que Google soit occupé à produire des outils d’IA générative pour les vendre dans le cadre de son modèle commercial en constante évolution, un nouveau rapport de The Information suggère que Google pourrait bientôt commencer à utiliser l’IA elle-même, menaçant ainsi l’emploi de certains employés.

Après des mois d’études et de rapports affirmant que l’IA « aidera » les humains et ne les « remplacera » pas, la plus grande crainte de nombreux employés pourrait avoir plus de corps qu’on ne le pensait.

Selon le rapport le plus récent, l’entreprise a annoncé aux employés qu’elle allait réorganiser son unité de vente de publicité, qui compte 30 000 personnes, ce qui fait craindre à beaucoup d’entre eux d’autres licenciements à venir.

Cette année déjà, l’entreprise a licencié plus de 12 000 personnes en raison de l’augmentation des coûts due aux incertitudes économiques mondiales. Dans les mois qui ont suivi, les activités de Google dans le domaine de l’IA ont commencé à décoller, et l’entreprise s’est désormais imposée comme l’un des leaders de l’intelligence artificielle, aux côtés d’OpenAI et de Microsoft.

L’entreprise envisagerait maintenant d’utiliser l’IA, le machine learning et l’automatisation pour stimuler son activité publicitaire. Elle a déjà injecté GenAI dans l’expérience publicitaire des annonceurs et des clients, mais ce nouveau rapport indique que cette technologie qui permet de gagner du temps pourrait bientôt être utilisée en arrière-plan également.

Une réelle menace ?

De nombreux annonceurs ont déjà commencé à utiliser l’outil publicitaire Performance Max, qui a été mis à jour au début de l’année, ce qui signifie que moins d’employés pourraient désormais être nécessaires pour se spécialiser dans certains sujets publicitaires.

Le rapport révèle que l’année dernière, 13 500 des 30 000 employés de l’unité de vente de publicité de l’entreprise travaillaient sur des projets qui ont été simplifiés ou remplacés par Performance Max.

On ne sait pas exactement combien d’employés seraient concernés, si tant est qu’il y en ait, mais avec de tels gains d’efficacité, il est clair qu’à moins que Google ne reçoive un afflux de clients, il n’aura peut-être pas besoin d’autant d’employés.