Honor 90 GT officiel : puissance du Snapdragon 8 Gen 2 dans un élégant smartphone

Le Honor 90 GT est maintenant officiel et bien que le smartphone soit alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 2 de la précédente génération, il n’y a probablement rien que vous puissiez lancer sur l’appareil qui causerait un problème avec le processeur d’application. Le smartphone est doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2 664 x 1 200 pixels, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Honor 90 GT est livré avec jusqu’à 24 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie par l’acheteur. La configuration de base comprend 12 Go de RAM, tandis que la configuration intermédiaire en compte 16. Les options de stockage vont de 256 Go à 1 To. La caméra arrière comprend une caméra principale dotée d’un capteur Sony IMX906 et d’un système OIS. Il y a également une caméra ultra-large de 12 mégapixels, et une caméra frontale de 16 mégapixels logée dans un poinçon de l’écran.

Grâce à l’inclusion d’une unité de refroidissement de pointe à chambre à vapeur 3D, la chaleur ne devrait pas être un problème.

Le smartphone sera préinstallé avec MagicOS 7.2, basé sur Android 14. Non seulement le smartphone est alimenté par une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, mais il offre un support à la charge rapide de 100 W. Les ventes du Honor 90 GT, disponible en noir, bleu et or, devraient débuter le 26 décembre sur le site d’Honor.

Prix et disponibilité

Le modèle doté de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage sera proposé au prix de 2 599 CNY (300 euros). La version avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage sera vendue à 2 899 CNY (370 euros), tandis que le modèle équipé de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage affiche un prix de 3 199 CNY (410 euros). La variante haut de gamme dotée de 24 Go de RAM et de 1 To de stockage vous coûtera 3 699 CNY (470 euros).

Vous vous souvenez peut-être que Honor était à une époque une sous-marque de Huawei, ce qui l’a obligé à faire face aux mêmes sanctions que celles imposées par les États-Unis à Huawei. En novembre 2020, pour permettre à Honor de s’affranchir des sanctions américaines, Huawei a vendu l’unité à un consortium pour plus de 15 milliards de dollars. L’entreprise a prospéré en tant que fabricant de smartphones indépendant.