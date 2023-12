Humane AI Pin, le révolutionnaire wearable, prêt à être expédié en mars 2024

Humane n’est pas vraiment un nom connu, mais vous vous souvenez peut-être de l’annonce de son AI Pin alimenté par GPT-4. La société a mis son premier produit en pré-commande en novembre, et elle vient de révéler la date de livraison de son wearable.

Humane a annoncé ce vendredi que l’AI Pin, son wearable doté d’une intelligence artificielle, sera expédié à partir de mars 2024. Les personnes qui ont passé des commandes prioritaires recevront leurs appareils en premier, et Humane affirme qu’elle expédiera les commandes en fonction de la date d’achat, selon un message publié sur X (anciennement Twitter).

We are thrilled to announce that Ai Pin will start shipping in March 2024.

All of us here at Humane can’t wait for you to experience your Ai Pin, the world’s first wearable computer powered by Ai. We’re incredibly grateful for the enthusiasm and support, especially from our … pic.twitter.com/kTe4d3Jee7

