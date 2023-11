Humane lance officiellement le AI Pin, son wearable alimenté par OpenAI

Au cours des deux dernières décennies, les êtres humains ont développé une relation d’amour et de haine avec les smartphones. Ce sont des appareils dont beaucoup d’entre nous ne peuvent imaginer se passer… mais ce sont aussi des gadgets frustrants qui exigent trop de notre temps et de notre attention.

Depuis le début de l’année, une startup nommée Humane propose une alternative aux smartphones. Aujourd’hui, Humane vient de dévoiler son appareil mobile sans écran, l’Ai Pin. Il sera mis en vente le 16 novembre au prix de 699 dollars et les clients américains pourront bénéficier d’un accès illimité aux SMS, aux conversations et aux données sur le réseau T-Mobile pour 24 dollars par mois.

Alors… qu’est-ce que l’Ai Pin exactement ?

En termes de matériel, c’est un gadget compact qui mesure environ 45 x 48 x 15 mm et pèse 34 grammes. Il est livré avec un Battery Booster qui mesure 8 mm et pèse 21 grammes, ce qui fait que l’ensemble pèse moins de 60 g.

Vous portez l’Ai Pin en l’accrochant magnétiquement à votre vêtement, avec le Battery Booster d’un côté de votre chemise (ou veste, ou autre), et l’épingle de l’autre côté. Il est également possible d’échanger les piles pour prolonger l’autonomie (il est intéressant de noter que Humane n’a pas indiqué la durée de vie de la pile ni la fréquence à laquelle vous devrez changer de pile).

Il existe également un accessoire optionnel permettant d’accrocher l’Ai Pin à des vêtements trop épais pour que les aimants fonctionnent.

Sous le capot, on trouve un processeur Qualcomm Snpadragon octa-core de 2,1 Ghz non spécifié, avec prise en charge de l’accélération matérielle des performances de l’IA sur l’appareil, 4 Go de RAM et 32 Go d’espace de stockage eMMC. L’appareil prend également en charge le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.1, le GPS et la 4G LTE pour une utilisation avec le « Humane Wireless Service, Connected by T-Mobile ».

Pas d’écran, juste les voix et les gestes

En l’absence d’écran, vous pouvez interagir avec l’Ai Pin par la voix ou par des gestes tactiles. L’appareil est équipé de deux microphones et d’un haut-parleur directionnel qui oriente le son vers vos oreilles, ainsi que d’une surface tactile qui prend en charge les gestes d’effleurement et de glissement. Les écouteurs Bluetooth sont également pris en charge.

Contrairement à certains assistants virtuels, le Humane Ai Pin n’attend pas toujours que vous prononciez un mot d’ordre. Au lieu de cela, vous pouvez toucher et maintenir la surface tactile pour parler à l’Ai Pin ou utiliser un double-tap pour répondre ou mettre fin à des appels ou démarrer et arrêter la lecture de musique.

Vous pouvez également utiliser des gestes de balayage pour changer de piste musicale ou régler le volume, et des gestes à deux doigts pour prendre des photos ou utiliser les outils de traduction de l’Ai Pin.

Bien sûr, certaines informations sont mieux affichées visuellement, et Humane propose une solution (étrange) pour cela : un « écran à encre laser », qui est en fait un projecteur laser 720 p « à diode unique couleur personnalisée » qui peut afficher des éléments tels que des commandes multimédia, des notifications ou d’autres informations sur votre main ou sur d’autres surfaces. Il est conçu pour des projections à courte portée, avec une distance de fonctionnement de 20 à 40 cm.

L’Ai Pin est également doté d’une caméra intégrée de 13 mégapixels avec un champ de vision de 120 mégapixels pour la capture d’images et de vidéos, et d’une « lumière de confiance » qui s’allume lorsque l’appareil est actif, avec des couleurs différentes pour indiquer si vous utilisez la caméra, le smartphone, le micro ou d’autres fonctions.

Il existe également un petit voyant lumineux « Beacon » qui s’allume vers le haut pour indiquer différents types d’alertes.

Humane propose trois options de couleur : Eclipse (entièrement noir), Equinox (argent et noir) ou Lunar (argent et blanc), et toutes les versions ont un châssis en aluminium avec un pavé tactile Gorilla Glass Victus.

Qu’est-ce qu’on fait avec cet appareil ?

Au cas où le nom ne l’aurait pas révélé, l’Ai Pin utilise l’intelligence artificielle générative pour vous aider à envoyer et recevoir des messages, à résumer des courriels ou simplement à passer des appels téléphoniques à vos contacts par la voix. Vous pouvez également écouter de la musique en streaming à partir de Tidal, ou utiliser le service Pin and AI de Humane pour traduire le langage parlé, y compris les choses que quelqu’un vous dit ou que vous dites à quelqu’un d’autre.

La caméra intégrée prend en charge la reconnaissance d’images. Dans une démonstration, par exemple, Humane a montré comment vous pouvez tenir une poignée d’amandes devant la caméra et demander la quantité de protéines qu’elle contient, ou tenir un livre pour demander combien il coûte.

Le service Humane AI ne comporte pas d’applications, mais vous pouvez gérer vos photos, vos rappels et d’autres données via une application Web.

L’Ai Pin se charge sans fil via un pad de charge, et est livré avec un étui de charge qui peut compléter l’épingle et le Battery Booster et qui accepte l’alimentation via un port USB-C sur le fond.

Humane indique que le prix de départ de 699 dollars comprend l’Ai Pin et tous les accessoires de base, y compris deux Battery Booster, un pad de charge et un étui de charge.

Un ambitieux produit

Il s’agit certainement d’un ensemble ambitieux de fonctionnalités pour un tout nouveau type d’appareil mobile. Et si le prix de 699 dollars place ce gadget dans la même catégorie de prix qu’un smartphone de milieu de gamme ou même qu’un produit phare d’entrée de gamme, le service sans fil est en fait beaucoup moins cher que la plupart des forfaits mobiles.

Mais la vérité est que l’Ai Pin ne peut pratiquement rien faire qu’un smartphone ne puisse faire… et il y a beaucoup plus de choses que l’on peut faire avec un téléphone. Le véritable test est donc de savoir si les personnes qui ont déclaré qu’elles souhaitaient abandonner leur téléphone pour quelque chose de plus simple le pensent vraiment ou non.