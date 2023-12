Google prépare une fonctionnalité de Santé de la batterie pour Android 14

La longévité de nos smartphones est devenue, de plus en plus, un sujet de discussion crucial. C’est pourquoi Android a commencé à mettre l’accent sur des fonctionnalités qui aident à gérer votre téléphone au fil du temps, et cela inclura bientôt, apparemment, une section pour la santé de la batterie dans les Paramètres.

En effet, Google pourrait enfin commencer à vous informer de la dégradation de la batterie de votre smartphone Android, a écrit l’expert Android Mishaal Rahman dans un article pour Android Authority.

Contrairement aux utilisateurs d’iPhone, qui peuvent depuis longtemps consulter les statistiques de santé de la batterie de leur smartphone dans les paramètres, les propriétaires d’Android ont actuellement besoin d’une application tierce ou doivent entrer des codes de commande spéciaux pour vérifier l’état de leur batterie.

La Pixel Feature Drop de ce mois-ci a déjà ajouté de nouvelles informations sur la batterie ; actuellement, Android indique la date de fabrication de votre batterie et son nombre de cycles. Mais, Android 14 QPR2 Beta 2 ajoute une page cachée « santé de la batterie », dit Rahman, et bien qu’elle n’inclue pas encore un véritable compteur de santé de la batterie, le code suggère qu’elle pourrait afficher des informations telles que « le pourcentage estimé de charge que la batterie peut actuellement tenir par rapport à ce qu’elle était lorsqu’elle était neuve ».

Rahman a également trouvé des icônes qui semblent représenter des choses comme une capacité de batterie réduite ou une batterie qui n’a pas été détectée. Il indique également que l’application Paramètres enverra des « conseils » en cas de mise à jour de l’état de la batterie (c’est-à-dire si votre téléphone ne peut pas détecter votre batterie ou si l’état de la batterie s’est dégradé).

Un indicateur de l’état de la batterie peut sembler une fonction assez basique pour les propriétaires d’iPhone, qui ont accès à des informations sur l’état de la batterie depuis des années, mais il est agréable de voir que les propriétaires d’Android pourraient enfin en avoir un accessible directement depuis l’application standard Paramètres, d’autant plus que les pièces de rechange d’origine (y compris les batteries) et les guides d’autoréparation sont de plus en plus faciles à trouver.