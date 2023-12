La Feature Drop de décembre transforme les Pixel avec Gemini Nano et plus

Le Feature Drop de décembre est là pour les smartphones Pixel et il apporte une tonne de nouvelles fonctionnalités non seulement aux Pixel 8 et Pixel 8 Pro, mais aussi aux smartphones plus anciens de l’entreprise et à d’autres appareils.

Le point fort de la mise à jour est Gemini Nano, le nouveau modèle d’IA de Google qui fonctionne désormais sur le Pixel 8 Pro. Utilisant la puissance du Tensor G3, il apporte deux nouvelles fonctionnalités au téléphone :

Résumer dans l’application Enregistreur : cette fonctionnalité résume les notes vocales Réponse suggérée dans Gboard : Gemini Nano améliore la fonction Réponse suggérée dans Gboard pour suggérer des réponses en tenant compte de la conversation. Les utilisateurs de WhatsApp peuvent déjà l’utiliser et elle arrivera dans d’autres applications l’année prochaine

Comme le disait une récente rumeur, le Pixel 8 Pro bénéficiera de la fonction Video Boost pour améliorer la qualité des vidéos. Les clips seront envoyés aux serveurs de Google où les modèles de photographie computationnelle de l’entreprise s’occuperont de tout, de la stabilisation à la granulation. Cette fonctionnalité permettra également d’activer la vidéo Night Sight pour de meilleures performances en basse lumière.

Si les utilisateurs de Pixel 8 se sentent délaissés, une nouvelle fonctionnalité leur permet (ainsi qu’aux propriétaires de Pixel 8 Pro) d’enregistrer de longues vidéos en timelapse dans l’obscurité.

Le Pixel 6 et les nouveaux smartphones, le Pixel Fold et le Pixel Tablet bénéficient d’une meilleure fonction d’éclairage de portrait pour améliorer les photos de portrait. Cette fonctionnalité fonctionne également sur les photos prises précédemment. La fonction Photo Unblur permet d’améliorer la netteté des photos. Il y a aussi une fonction exclusive pour le Pixel Fold qui tire parti des deux écrans. Elle affiche un aperçu de la photo en cours de prise sur l’écran extérieur.

D’autres fonctionnalités

Google a également introduit une fonction analogue à Appareil photo Continuité de l’iPhone qui vous permet d’utiliser le Pixel Fold et le Pixel 6 et les smartphones plus récents comme webcam pour votre ordinateur portable et votre ordinateur de bureau.

Il y a également une nouvelle fonctionnalité utile appelée « Nettoyer » qui supprime les tâches et les marques des documents numérisés. La fonction Mode de réparation, dont la rumeur a fait état, est également présente et garantit que vos données restent à l’abri des regards indiscrets lorsque vous les envoyez en réparation.

La Pixel Watch a également reçu la fonction Écran d’appel et la montre connectée peut aussi être utilisée pour déverrouiller votre smartphone Pixel.

Deux nouvelles fonctionnalités sont également disponibles pour la Pixel Tablet : Clarté du son de l’interlocuteur pour réduire les bruits de fond pendant les appels et l’audio spatial.