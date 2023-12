Galaxy S24 et Galaxy S24 Ultra : spécifications et rendus divulgués avant le lancement

Galaxy S24 et Galaxy S24 Ultra : spécifications et rendus divulgués avant le lancement

C’est la période de l’année où nous ne voyons pas beaucoup de lancements de smartphones, mais où nous terminons l’année sur une bonne note avec beaucoup de fuites et de rumeurs. Le lancement de la prochaine série S de Samsung est prévu pour le début de l’année prochaine et nous avons maintenant des fuites qui suggèrent que le lancement mondial aura lieu plus tôt que prévu, ainsi que de nouveaux rendus. Voici tout ce que vous devez savoir sur les fuites concernant la nouvelle série Galaxy S24.

Après les rendus CAO qui ont fait surface il y a quelques mois, des rendus de presse des futurs Galaxy S24 et Galaxy S24 Ultra ont fait surface à moins d’un mois du lancement.

Mais si toutes les images des variantes de couleur des Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra ont été divulguées, maintenant, nous avons accès à toutes les spécifications officielles des smartphones de la série Galaxy S24.

Rendu du Galaxy S24 Ultra

Les rendus de presse montrent le smartphone en gris, noir, jaune et violet, mais nous devrions bientôt connaître les noms exacts. Le smartphone aurait des couleurs argentées, marron clair et vertes, exclusives en ligne. En outre, le modèle Ultra serait doté d’un cadre en titane.

Celui-ci présente un écran AMOLED de 6,8 pouces d’une résolution Quad HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et un stylet S Pen assorti à la couleur du smartphone. La caméra principale serait un capteur de 200 mégapixels avec une caméra ultra-large familière, et la caméra à zoom 3x de 10 mégapixels serait toujours présent. En revanche, le smartphone serait doté d’un nouveau téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x, qui remplace le capteur photo de 10 mégapixels avec zoom optique 10x.

Tout comme ses prédécesseurs, le Galaxy S24 Ultra serait doté d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 45 W et un support de charge sans fil.

Le smartphone utiliserait un SoC Snapdragon 8 Gen 3 ou Exynos 2400 selon le marché, et serait équipé de 12 Go de RAM et de 256 Go/512 Go/1To de stockage.

Rendu du Galaxy S24

Les rendus de presse montrent le smartphone en gris, noir, jaune et violet, comme le Ultra. Le smartphone serait doté d’un cadre en aluminium au lieu du titane exclusif au modèle Ultra.

L’écran AMOLED de 6,2 pouces d’une résolution full HD+ à 120 Hz est visible. Le smartphone devrait conserver une caméra principale de 50 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels (zoom 3x), un ultra-large de 12 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels. Le Galaxy S24 devrait être doté d’une batterie de 4 000 mAh, tout en conservant la charge rapide de 25W.

Le smartphone utiliserait un SoC Snapdragon 8 Gen 3 ou Exynos 2400 selon le marché, et serait doté de 8 Go de RAM et de 128 Go/256 Go de stockage. Le Galaxy S24 sera doté d’une batterie de 4 000 mAh et d’un système de charge rapide de 25 W.

Les trois téléphones sont conformes à la norme IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Invitation au lancement

Evan Blass, alias @evleaks, a posté un GIF sur X de ce qui ressemble à un extrait Web de l’événement Galaxy Unpacked appelé “Galaxy AI”. Le GIF contient un compte à rebours de l’événement qui aura lieu le 18 janvier 2024.

Selon des rumeurs antérieures, les précommandes commenceront immédiatement après le lancement du 17 janvier, et les premières commandes devraient être livrées entre le 26 et le 30 janvier. La vente générale de la série Galaxy S24 devrait débuter le 30 janvier.