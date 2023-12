WhatsApp bêta ajoute le partage audio lors des appels vidéo

Personnellement, je vais utiliser cette fonctionnalité pour organiser régulièrement des soirées de visionnage dans mes groupes d’amis. Cette fonction rendra la diffusion de séries et le visionnage de films beaucoup plus amusants. J’espère qu’elle sera également disponible sur la version de bureau de l’application.

Étant donné que la fonctionnalité est encore en cours de développement, il n’y a pas de date exacte pour savoir quand elle sera disponible pour tous les utilisateurs. L’ajout du partage de musique et d’audio pourrait ouvrir la voie à un environnement plus professionnel pour le service de messagerie appartenant à Meta. Étant donné sa base d’utilisateurs actuelle, je peux facilement imaginer que les entreprises utilisent WhatsApp comme alternative à d’autres applications de vidéoconférence.