iPhone 16 : Apple envisage d’utiliser le même chipset A18 pour toute la série

Le mois dernier, Jeff Pu, analyste chez Haitong Securities, s’attendait à ce qu’Apple équipe les quatre modèles d’iPhone 16 d’un chipset A18. L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus seront équipés du processeur d’application (AP) A18, tandis que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max seront dotés de l’AP A18 Pro. Les deux puces seront fabriquées par TSMC à l’aide de son processus de deuxième génération N3E 3 nm.

Mais, de récentes informations pourraient indiquer quelque chose de différent de ce que Pu a dit, ou pas. Selon MacRumors, ses sources ont trouvé des informations sur les premières versions de développement d’iOS 18 (avec un nom de code « Crystal ») qui incluent les codes suivants pour les modèles d’iPhone 2024 :

D47 — iPhone 16

D48 — iPhone 16 Plus

D93 — iPhone 16 Pro

D94 — iPhone 16 Pro Max

La partie intéressante de ces données révèle que les quatre smartphones de la série iPhone 16 ont le même SoC avec un code interne de t8140 — Tahiti, qui est connu chez Apple sous le nom de A18. Cela signifie donc que les quatre modèles d’iPhone 16 pourraient finir par utiliser le même chipset général.

Alors qu’Apple utilisait traditionnellement la même puce sur tous ses nouveaux smartphones chaque année (à l’exception de l’iPhone 5c et des modèles iPhone SE), la société a opéré un changement l’année dernière. Apple n’a équipé que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max de la nouvelle puce A16 Bionic, tandis que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus ont été équipés de la puce A15 Bionic. Il en va de même cette année, puisque le seul AP de 3 nm pour smartphone actuellement utilisé, le A17 Pro, a été placé dans l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont équipés de l’A16 Bionic.

Apple A18 et Apple A18 Pro

En ce qui concerne l’année prochaine, la déclaration de Pu pourrait être correcte, car Apple pourrait utiliser la marque A18 pour le SoC utilisé pour les variantes non Pro moins chères et le nom A18 Pro pour le SoC utilisé dans les modèles haut de gamme plus chers. Les deux noms différents devraient indiquer qu’il y a une différence entre l’A18 et l’A18 Pro. Puisque les deux sont construits en utilisant le nœud N3E de TSMC, nous devrions nous attendre à ce qu’ils offrent des améliorations en termes de performances et de consommation d’énergie.

À l’heure actuelle, il ne serait donc pas faux de dire que les quatre modèles d’iPhone 16 de 2024 pourraient être équipés du même chipset, même s’il est toujours possible que l’A18 équipe l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, et que l’A18 Pro équipe l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max.