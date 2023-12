Galaxy S24 : le Galaxy Unpacked 2024 de Samsung aura lieu le 18 janvier

Les événements Unpacked de Samsung sont réglés comme une horloge, se produisant à peu près à la même période chaque année. Le prochain événement Galaxy Unpacked 2024 était attendu au début de l’année, et de nouvelles fuites confirment qu’il aura bien lieu à cette période. L’événement Galaxy Unpacked 2024 est un peu différent cette année.

Juste avant les fêtes de fin d’année, la date du prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung a fait l’objet d’une fuite. Oui, il s’agit de l’événement au cours duquel la société lancera la série Galaxy S24, et ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de la fuite de la date de lancement des smartphones.

Cependant, Evan Blass a posté un GIF très officiel d’un compte à rebours jusqu’au Galaxy Unpacker 2024, suggérant que la fuite provient directement de Samsung.

Le GIF confirme que Samsung organisera le Galaxy Unpacked le 18 janvier à 19 heures, heure française. Une animation sur la droite montre une icône qui ressemble étrangement au logo Google Bard. Samsung devrait déjà organiser un événement en personne à San Jose, en Californie, à cette date.

L’image mentionne également les mots « Galaxy AI is coming », faisant probablement référence à l’assistant d’intelligence artificielle sur l’appareil attendu sur la série Galaxy S24. Samsung nous a parlé de Galaxy AI pour la première fois en novembre. La société promet qu’il sera beaucoup plus intelligent que Bixby et permettra « une communication sans barrière, une productivité simplifiée et une créativité sans contrainte ». L’une de ses capacités sera de fonctionner comme un traducteur personnel pour les utilisateurs pendant les appels, car il sera intégré dans l’application d’appel native, ce qui éliminera les tracas liés à l’utilisation d’applications de traduction tierces.

Déjà de multiples fuites

La puissance de l’IA de la série Galaxy S24 ne se limitera pas à cela. Grâce à des fuites, nous savons que One UI 6.1 sera rempli de nouvelles fonctionnalités d’IA, dont certaines reprendront directement les solutions que Google propose sur sa gamme Pixel.

Plusieurs fuites concernant la série Galaxy S24 ont déjà fait surface. Avant le lancement du Galaxy Unpacked 2024, les données les plus notables dont nous disposons sont que les S24+ et S24 Ultra seront équipés d’un Snapdragon 8 Gen 3, tandis que le Galaxy S24 de base sera équipé d’un Exynos 2400 dans certaines régions, tandis que la variante américaine aura le même SoC que les autres modèles plus onéreux. Le Galaxy S24 Ultra sera construit en titane plutôt qu’en aluminium, plus fragile et plus lourd, comme c’était le cas jusqu’à présent.

Avec la fuite de la date du Galaxy Unpacked 2024 aujourd’hui, vous pouvez également vous attendre à une annonce officielle de Samsung très bientôt.