Panne mondiale sur X, la plateforme autrefois connu sous le nom de Twitter

La fonctionnalité Spaces, qui permet de participer à des débats par chat vocal, reste opérationnelle. Les messages publiés par les utilisateurs sur leur propre profil ne s’affichent pas non plus sur le site et l’application.

À environ 7 h 35, peu après la publication de cet article, l’accès aux timelines a été rétabli , bien que nous ne sachions pas quelle était la cause du problème. Curieusement, la publication sur le site fonctionnait toujours, même si les messages disparaissaient après actualisation, et les comptes abonnés avec des notifications activées apparaissaient toujours dans ce flux, ainsi que les notifications push pour les nouveaux messages.

Comme si les éditeurs et les utilisateurs n’avaient pas suffisamment de raisons de reconsidérer leurs connexions à la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, X semble ne plus fonctionner ce jeudi matin . La panne semble toucher les utilisateurs du monde entier, selon le site Web de suivi des pannes Downdetector.com .