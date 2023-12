La PlayStation 5 franchit la barre des 50 millions d’unités vendues en 3 ans

by

by

Sony Interactive Entertainment (SIE) a annoncé que la console PlayStation 5 (PS5) a dépassé les 50 millions d’unités vendues aux consommateurs. Lancée il y a 3 ans par le géant japonais de la technologie, la PS5 a été le premier choix des joueurs de consoles, malgré les premières ruptures de stock.

Jim Ryan, président et CEO de Sony Interactive Entertainment, a déclaré : « Le fait d’atteindre ce seuil de ventes de la PS5 témoigne du soutien indéfectible de la communauté PlayStation mondiale et de sa passion pour les expériences incroyables créées par les talentueux développeurs de PlayStation Studios et de nos partenaires ».

La société a déclaré avoir vendu 10 millions de consoles en juillet 2021, soit 8 mois après le lancement, ce qui en fait la console PlayStation la plus rapidement vendue de tous les temps. Elle a atteint 30 millions de consoles en décembre 2022 et 40 millions en juillet. Elle en a donc vendu 10 millions en moins de 5 mois. Par coïncidence, selon IGN, les ventes de la PlayStation 5 ont franchi la barre des 50 millions le 9 décembre, 161 semaines après son lancement. La PlayStation 4 a atteint le même nombre de ventes une semaine plus tôt, au bout de 160 semaines.

La PS5 a atteint 2 500 jeux au cours de son cycle de vie, dont Spider-Man 2, le jeu original de Sony Studio qui s’est vendu le plus rapidement. Les aventures numériques du personnage de Marvel ont été conçues par Insomniac Games, un studio de Sony.

Insomniac Games a récemment fait l’objet d’un chantage ciblé. Cette attaque a suscité le soutien enthousiaste de ses collègues développeurs à la suite de la divulgation d’informations personnelles. Ces informations contenaient des documents sensibles concernant le rival de Microsoft.

Microsoft en passe de dépasser Sony

Les ventes de PlayStation ayant augmenté de 65 % cette année pour atteindre 22,5 millions d’unités, Sony devrait être en mesure d’atteindre son objectif d’expédier 25 millions de consoles d’ici mars 2024.

Microsoft, le plus grand concurrent de Sony en matière de consoles, pourrait le dépasser dans les mois à venir grâce à l’acquisition officielle d’Activision Blizzard. Le montant de l’opération s’élèverait à 68,7 millions de dollars, ce qui signifierait que les actifs et les ventes de jeux combinés dépasseraient ceux de Sony.

La fuite d’Insomniac contenait une série de diapositives de présentation qui analysaient le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. Des jeux tels que Call of Duty et le roi du mobile Candy Crush sont mis en avant pour « perturber et menacer les marchés des jeux de console et des abonnements aux jeux ».

L’avenir des consoles Sony

Sony a récemment déposé un brevet pour des boutons virtuels multi-modulaires, qui transformeraient les gestes de la main en messages pour la console. L’entreprise japonaise a également dévoilé la console Playstation 5 Slim et la PlayStation Portal, une rivale de la console portable Switch de Nintendo.

PlayStation a publié son « bilan de l’année » pour les joueurs sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs peuvent ainsi se remémorer les réalisations et les étapes numériques qu’ils ont franchies au cours de l’année 2023.