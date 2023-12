WhatsApp redéfinit les Actus avec une interface intuitive dans sa nouvelle mise à jour pour Android

WhatsApp pour Android déploie une nouvelle mise à jour qui pourrait rendre plus facile et plus rapide la publication de mises à jour de statut à partir de l’onglet dédié Actus. La nouvelle version 2.23.26.13 de l’application, encore en phase de test bêta, propose une nouvelle conception qui rend les boutons d’action flottants obsolètes.

Dans sa version actuelle, WhatsApp pour Android comporte deux boutons d’action flottants en bas à droite de l’écran, sur lesquels l’utilisateur doit appuyer pour publier un texte ou une image. Cependant, avec la mise en œuvre de Chaînes et son introduction dans l’onglet Actus, cliquer sur ces boutons est devenu moins cohérent. En effet, les posts des chaînes suivies chevauchaient les boutons d’action flottants, ce qui facilitait les clics involontaires.

Cependant, une image publiée par WABetaInfo montre deux nouvelles icônes, une icône d’appareil photo et une icône de crayon, situées dans l’en-tête Actus, qui remplacent complètement les boutons d’action flottants. Ces deux icônes peuvent être utilisées pour un partage plus rapide et transparent de GIF, de texte ou d’images entre les contacts. Cette refonte vise à améliorer l’expérience globale de l’utilisateur.

Par ailleurs, WABetaInfo suggère que certains utilisateurs pourraient tester une autre refonte, dans laquelle les deux nouvelles icônes seraient ajoutées aux boutons d’action flottants. De plus, alors que la refonte est attendue avec la version 2.23.26.13 de l’application, certains utilisateurs pourraient avoir la chance d’obtenir le nouveau look avec la précédente version.

Le nouveau look devrait être plus largement disponible dans les jours à venir.

Une fonction de messages épinglés

Bien que la mise à jour ne soit probablement qu’une modification mineure de l’interface, WhatsApp a récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité qui aurait dû être présente depuis longtemps : les messages épinglés.

introducing Pinned Messages 📌 now everyone can stay on top of a chat by keeping the important messages up top 🙌 pic.twitter.com/nDcsgoJyga — WhatsApp (@WhatsApp) December 12, 2023

Comme vous l’avez peut-être deviné, cette fonction permet aux utilisateurs de retrouver facilement les messages importants en les plaçant en haut de l’écran. Pour l’instant, l’application permet à un utilisateur d’épingler un message en haut d’une conversation pendant 24 heures, 7 jours ou 1 mois.