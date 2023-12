TomTom s’associe à Microsoft pour un Assistant IA révolutionnaire dans les véhicules

Selon Reuters, la société néerlandaise de cartographie numérique TomTom a annoncé cette semaine un nouveau partenariat passionnant avec le géant de la technologie Microsoft pour développer un assistant conversationnel alimenté par l’intelligence artificielle (IA) pour les véhicules.

Cet assistant utilise le service avancé Azure OpenAI de Microsoft et permet aux conducteurs de « converser naturellement avec leur véhicule », en interagissant par la voix avec des fonctions telles que l’infodivertissement, la navigation et les commandes du véhicule.

Au fur et à mesure que les véhicules se perfectionnent, les constructeurs automobiles se sont attachés à intégrer la technologie des assistants intelligents dans les tableaux de bord. Les assistants vocaux tels qu’Alexa et Siri sont devenus omniprésents dans nos maisons et nos téléphones, et il est donc logique d’introduire des fonctionnalités analogues dans nos voitures afin de gérer les tâches pendant la conduite. Les conducteurs peuvent ainsi accéder à des fonctions utiles tout en gardant les yeux sur la route.

Pour créer un assistant capable de gérer des conversations naturelles, il faut disposer de grandes quantités de données et d’une immense puissance de calcul. C’est là que Microsoft a apporté ses capacités par l’intermédiaire du service Azure OpenAI, en donnant accès aux modèles de langage avancés créés par la société de recherche en IA OpenAI (le développeur de ChatGPT). L’IA de pointe peut comprendre le contexte et tenir des conversations, ce qui est parfait pour un assistant embarqué.

TomTom aurait pu intégrer un assistant vocal existant tel qu’Alexa, mais il a préféré en créer un sur mesure, explicitement optimisé pour l’environnement automobile. En tant que pionnier de la cartographie numérique, avec plus de 25 ans d’expérience dans les technologies de navigation et de localisation, TomTom dispose de l’expertise spécialisée nécessaire pour adapter l’assistant IA afin qu’il puisse traiter les demandes liées à la conduite par le biais d’interactions vocales.

Un vrai plus en voiture ?

L’assistant conversationnel peut fournir un accès rapide à des fonctions utiles dans la voiture en utilisant simplement votre voix. Demandez votre chemin, mettez en file d’attente votre liste de lecture préférée, réglez les paramètres du véhicule, et bien plus encore, sans jamais quitter la route des yeux. Cela promet une expérience de conduite plus sûre et plus pratique. TomTom peut intégrer l’assistant dans les systèmes d’info-divertissement des véhicules de différentes marques.

Ce lancement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat pluriannuel entre TomTom et Microsoft, axé sur l’innovation en matière d’IA et de technologie de localisation. TomTom a commencé à utiliser les outils cloud Azure en 2016 pour alimenter ses cartes et ses produits de navigation. Avec ce dernier assistant IA, TomTom continue de découvrir de nouvelles façons dont les capacités d’IA de pointe de Microsoft peuvent améliorer ses offres.