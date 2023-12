Google lance un outil de migration pour les utilisateurs de Google Podcasts aux États-Unis

La société précise que le processus de migration peut prendre un certain temps et que tous les podcasts ne sont pas forcément disponibles sur YouTube Music. Elle ajoute toutefois que vous pouvez enregistrer les émissions manquantes dans votre bibliothèque en cliquant sur le lien du flux RSS de l’émission.

Pour lancer le processus, le géant de la technologie conseille de sélectionner « Exporter les abonnements » en haut de la page. Vous devez ensuite naviguer jusqu’à « Exporter vers YouTube Music » et cliquer sur « Exporter ». De là, vous devrez sélectionner « Transférer » dans l’application YouTube Music et « Continuer ». Vous devriez ensuite voir vos abonnements apparaître dans votre bibliothèque. Vous pouvez également télécharger vos abonnements sous forme de fichier OPML ou depuis Google Takeout si vous souhaitez migrer vers une autre plateforme.