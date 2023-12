Google Podcasts fermera en avril 2024, avec migration vers YouTube Music

YouTube est l’un des principaux sites de diffusion en continu de différents podcasts du secteur, avec différents types de contenus et de formats, y compris les contenus audio uniquement et ceux qui montrent les orateurs en train de parler entre eux. En outre, Google a lancé cette année une nouvelle fonctionnalité pour YouTube Music, à savoir l’arrivée des podcasts sur la plateforme, à l’instar de Spotify, qui sont disponibles gratuitement.

Toutefois, entre le milieu et la fin de la décennie 2010, les podcasts sont redevenus très populaires, de nombreuses personnes ayant transféré leur contenu vidéo de YouTube et d’autres plateformes vers une expérience uniquement vocale, Google Podcasts étant l’une des destinations les plus prisées.

Les jours de Google Podcasts sont comptés, car il a été confirmé récemment que la plateforme fermerait en avril 2024, donnant aux utilisateurs environ quatre mois pour mettre de l’ordre dans leurs affaires et passer à d’autres flux. Cette fermeture concerne la région des États-Unis, mais il est possible que Google Podcasts tire sa révérence dans d’autres régions à l’avenir.