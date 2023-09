Google Podcasts fermera ses portes en 2024

by

L’application Google Podcasts sera supprimée au début de l’année 2024. Elle sera remplacée par YouTube Music, qui a commencé à proposer des podcasts aux utilisateurs américains au début de l’année.

Pour préparer cette transition, Google proposera un outil de migration qui copiera votre compte Google Podcasts sur YouTube Music. Vous aurez également la possibilité de télécharger un fichier OPML de vos abonnements à Google Podcast, qui pourra être téléchargé dans n’importe quelle application de podcast dotée d’une fonction d’importation OPML.

Certains seront déçus par ce changement. Après tout, Google Podcasts dispose d’une interface agréable et de nombreuses fonctionnalités utiles. Mais, il est incroyablement impopulaire. Selon une étude Edison citée par Google, la plateforme Google Podcasts n’est utilisée que par 4 % des auditeurs de podcasts. Comparez cela à Spotify, qui n’a été lancé qu’en 2018 et qui est déjà la deuxième application de podcast la plus importante. Je dirais que le raisonnement de Google est très simple.

Et, curieusement, YouTube Music pourrait s’avérer être une fantastique plateforme de podcast. L’une de ses principales fonctionnalités est la possibilité de passer de la version audio à la version vidéo d’un podcast. Cela est rendu possible grâce au catalogue de podcasts vidéo de YouTube, qui s’étend sur plusieurs décennies, un catalogue que Spotify et d’autres concurrents tentent désespérément de constituer à partir de rien.

Vous n’êtes peut-être pas un grand fan des podcasts vidéo, mais des enquêtes récentes suggèrent que vous faites partie de la minorité. La vidéo est désormais considérée comme la prochaine frontière du podcasting. Une fois de plus, Google se réfère à l’enquête Edison, qui indique que 23 % des auditeurs hebdomadaires de podcasts s’approvisionnent sur YouTube.

Des podcasts vidéo qui prennent de l’ampleur

Le fait que Google Podcasts ferme ses portes en 2023 est assez hallucinant. Il semble que Google n’ait pas su reconnaître le potentiel de YouTube, qui a toujours été la première destination des podcasts vidéo. Aujourd’hui, Google rectifie le tir.

La fonctionnalité de podcasts de YouTube Music sera généralisée d’ici la fin de l’année. La plateforme YouTube Music est gratuite pour tous les utilisateurs, bien qu’une option payante soit disponible pour 11 euros par mois. Cela dit, je vous suggère plutôt d’acheter YouTube Premium, qui coûte 14 euros par mois et comprend un abonnement à YouTube Music en plus de YouTube sans publicité.