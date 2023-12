OPPO Find X7 : aperçu des innovations en matière de caméra et de design

Alors que les dates de sortie de la série Find X7 de OPPO se rapprochent, les rumeurs se multiplient et s’amplifient de jour en jour. Il n’y a pas si longtemps, nous sommes tombés sur une fuite qui partageait les spécifications possibles des OPPO Find X7 et Find X7 Pro, suggérant que ces smartphones pourraient supporter des vitesses de charge plutôt impressionnantes.

En effet, les fuites concernant la série OPPO Find X7 ont été très nombreuses au cours des dernières 24 heures. Non seulement les fuites ont potentiellement révélé les spécifications des caméras, mais elles nous ont également donné un rendu qui révèle le design.

En commençant par les spécifications de la caméra, la source Weibo Digital Chat Station pourrait avoir divulgué les détails de la caméra de toute la série. Selon la source, le Find X7 pourrait être équipé d’une caméra principale LYT808 de 50 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 64 mégapixels avec un capteur OmniVision OV64B et un zoom optique 3x.

Par ailleurs, il semble que les Find X7 Pro et Ultra pourraient être dotés de la même configuration. Cette configuration comprend le capteur LYT900 de Sony de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels de Sony (IMX890) avec un zoom optique 3x, et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec un zoom optique 6x.

En plus de ces spécifications, Max Jambor et d’autres fuites ont partagé une image de ce qui semble être du matériel de marketing pour la série Find X7. On ne sait pas exactement quel modèle apparaît sur l’image ci-dessus, mais certains prétendent qu’elle montre le design du Find X7 Pro ou Ultra. Il est même possible que l’image montre les deux smartphones, car ils pourraient avoir le même design.

Vers un lancement fin janvier-début février

Sur cette image, nous avons une vue complète de l’arrière des smartphones. Elle semble montrer que les appareils pourraient avoir une coque arrière en cuir, une caméra circulaire proéminente et une configuration à quatre caméras.

Il reste encore un peu de temps avant que la série OPPO Find X7 ne voie le jour. Après tout, les appareils devraient, selon les rumeurs, être présentés fin janvier ou début février de l’année prochaine.