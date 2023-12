9 idées géniales de ChatGPT pour une journée productive

ChatGPT peut-il vous rendre plus productif ? Oui. L’utilisation de ChatGPT pour une journée productive permet de réduire les tâches ennuyeuses, d’accélérer les tâches courantes et même de vous aider à fixer les bons objectifs. Que vous souhaitiez être plus productif au travail ou dans votre vie privée, l’IA pourrait être le coup de pouce que vous attendiez.

N’oubliez pas que les plateformes d’IA ne sont pas toujours précises. Ne partagez jamais de données professionnelles ou personnelles sensibles, car elles pourraient être enregistrées et utilisées pour perfectionner ChatGPT.

1. Résumer un texte

L’une des tâches les plus productives de ChatGPT consiste à résumer un texte. Vous ne voulez pas lire un article de blog de plus de 2 000 mots ? Demandez à ChatGPT de le résumer. Dites simplement « Résumer le lien ». Remplacez le lien par ce que vous voulez résumer. Vous pouvez également résumer de nombreux livres. Gagnez un temps précieux, et obtenez les points les plus importants du texte.

Points forts

Résumez presque n’importe quel contenu en ligne.

Résumer des livres populaires et classiques.

Bien que ChatGPT ne puisse pas accéder au contenu de tous les sites, vous pouvez le copier et le coller.

2. Mieux comprendre les besoins de vos clients

Que vous fabriquiez un nouveau produit, que vous trouviez des idées de marketing ou que vous élaboriez du contenu en ligne, vous devez comprendre votre client ou votre public.

Laissez ChatGPT vous aider en vous demandant quels types de questions les gens se posent à propos d’un produit, d’une idée ou d’un problème. Vous pouvez également demander quels sont les problèmes rencontrés par les clients. Personnalisez cette question autant que vous le souhaitez, afin d’accélérer la recherche sur les clients et l’audience.

À titre d’exemple, j’ai demandé : « Quelles sont les questions les plus courantes que les gens posent sur ChatGPT ? ».

Points forts

Rendez les questions plus spécifiques à votre niche/entreprise.

Utilisez les réponses de ChatGPT pour poser des questions plus spécifiques.

Demandez aux clients ce qu’ils aiment des produits concurrents.

3. Fixer des objectifs SMART

L’une des meilleures incitations de ChatGPT pour une journée plus productive est la définition d’objectifs. Fixez des objectifs SMART ou généraux. ChatGPT ne se contente pas de fixer les objectifs initiaux, mais vous pouvez demander à l’outil de développer un objectif spécifique pour décomposer exactement ce que vous devez faire.

Vous pouvez même demander comment être plus productif dans votre travail ou dans une tâche particulière. Dites simplement : « Fixez X objectifs SMART pour [type d’emploi/de tâche/de hobby] ».

Points forts

Pour obtenir de meilleurs résultats, soyez spécifique à votre travail et à votre tâche

Décomposez les objectifs individuels en éléments plus petits en disant « Développez l’objectif n° »

Demandez quels sont les meilleurs moyens de suivre les objectifs.

4. Rédiger rapidement des e-mails

Fatigué de la tâche fastidieuse de rédiger des e-mails répétitifs ? Dites simplement à ChatGPT de le faire pour vous, puis de le personnaliser. Vous pouvez même saisir un e-mail et demander à ChatGPT de créer une réponse. Envoyez rapidement des messages de remerciement, des suivis, des introductions et bien plus encore en quelques secondes. De plus, ils seront grammaticalement corrects. Il n’y a pas de mal à utiliser ChatGPT comme partenaire de rédaction, mais il faut le faire de manière éthique.

Points forts

Écrivez presque n’importe quel type d’e-mail.

Soyez aussi précis que possible avec votre message.

Prenez le temps de personnaliser chaque message.

5. Créer des messages pour les réseaux sociaux

Il est difficile de rédiger des messages courts, simples et attrayants sur les réseaux sociaux. Utilisez des prompts ChatGPT géniaux pour le faire à votre place. Dites simplement : « Rédigez X messages de marketing Facebook attrayants pour [entreprise/niche] en expliquant pourquoi ils devraient acheter [produit + caractéristiques] ».

Le plus beau, c’est que chaque message inclut même des hashtags. Utilisez ce message pour n’importe quel réseau social.

Points forts

Dressez la liste de vos meilleures caractéristiques/avantages pour des résultats plus personnalisés.

Modifiez le message pour différents publics (enfants, adultes, personnes âgées, etc.).

Expliquez le ton du message (marketing, engageant, amical, etc.).

6. Modifier le contenu

Besoin d’un correcteur ou d’un éditeur ? ChatGPT recherche les fautes de frappe, les erreurs grammaticales et vous aide même à trouver de meilleurs mots à utiliser. Si vous êtes long et que vous avez besoin de condenser votre contenu, ChatGPT peut également le faire. Il vous suffit de demander à ChatGPT d’éditer votre contenu, puis d’indiquer le contenu. Vous devrez préciser le type d’édition à effectuer, ou laisser l’outil effectuer une édition générale.

Points forts

Modifiez n’importe quel type de texte.

Recherche de types d’erreurs spécifiques.

Ajustez le contenu en fonction du ton, du nombre de mots, etc.

7. Apprendre quelque chose de nouveau

Les assistants géniaux de ChatGPT ne se limitent pas à la rédaction ou à l’édition de contenu. Cet outil d’IA vous aide également à apprendre de nouvelles choses. Dirigez ChatGPT en suggérant : « Je veux apprendre [sujet]. Trouvez les éléments les plus importants à connaître pour m’aider à apprendre plus vite ». Vous pouvez également utiliser le principe 80/20 en disant : « Listez les 20 % d’informations les plus importantes pour m’aider à apprendre 80 % du sujet ». Utilisez les résultats pour créer un plan de cours personnalisé.

Points forts

Demandez à ChatGPT davantage d’informations sur n’importe quel élément de votre liste.

Pour approfondir vos recherches, demandez à ChatGPT d’inclure des sources pertinentes.

Soyez aussi général ou spécifique que vous le souhaitez.

8. Créer un programme

Créez instantanément une journée plus productive en utilisant de géniaux prompts de ChatGPT pour planifier votre journée. Dites simplement à ChatGPT de « créer un emploi du temps pour » et entrez vos coordonnées. Par exemple, j’ai demandé un emploi du temps avec un équilibre entre travail et vie privée pour travailler à la maison et passer du temps avec ma famille. Pour obtenir les meilleurs résultats, précisez vos horaires, comme les heures auxquelles vous travaillez et les heures auxquelles vous vous levez et vous couchez.

Points forts

Personnalisez le prompt pour qu’elle corresponde à vos besoins.

Ajustez l’horaire donné selon vos besoins.

Ajoutez l’horaire à votre calendrier pour une référence rapide (comme la planification par blocs dans Outlook).

9. Hiérarchiser les tâches

Il est assez facile de créer une liste de choses à faire, mais que devez-vous faire en premier ? Donnez votre liste à ChatGPT et laissez-le classer les tâches par ordre de priorité. Si nécessaire, précisez le moment de la journée où la tâche doit être effectuée, par exemple si vous voulez faire de l’exercice le matin ou le soir. J’ai essayé et j’ai ainsi pu accomplir plus de choses. Vous obtiendrez également une explication sur l’ordre des tâches. Il vous suffit de demander : « Classez les tâches suivantes par ordre de priorité ».

Points forts

Listez autant de tâches que vous le souhaitez.

Apprenez à prioriser les tâches futures en vous basant sur les explications données.

Modifiez la liste en fonction de vos besoins pour la journée.

Utilisez et personnalisez ces prompts ChatGPT pour une journée plus productive. De la rédaction de contenu à la planification de votre journée, c’est un puissant outil. Augmentez encore votre productivité en automatisant vos tâches quotidiennes.