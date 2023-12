Apple Watch Series 10 prévue pour 2024 avec nouveau design et fonctionnalités de santé

L’Apple Watch a conservé son design pendant si longtemps que cette année, Apple devrait vendre moins de modèles d’Apple Watch, même pendant les fêtes de fin d’année. Même si Apple a inclus un nouveau geste de double tapotement sur l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2, ainsi qu’un écran plus lumineux et une puissante puce S9, ce n’est pas assez convaincant pour que les utilisateurs passent à la vitesse supérieure.

En ce qui concerne le nouveau design, l’Apple Watch X devrait, selon les rumeurs, être dotée d’un châssis plus fin et d’un nouveau système d’attache magnétique.

Auparavant, nous avons entendu des rumeurs sur l’Apple Watch X de la part de Gurman lui-même. Si l’on relie les points, il semble qu’ Apple pourrait lancer l’Apple Watch X l’année prochaine avec un nouveau design et des fonctions de santé . La société pourrait également choisir de continuer à proposer des modèles réguliers, ajoutant ainsi trois modèles à son marché Apple Watch — Apple Watch Series 10, Apple Watch X et Apple Watch Ultra 3.

Selon lui, Apple prévoit de lancer « au moins un modèle » avec un design rafraîchi . L’Apple Watch a conservé le même design depuis sa création et une mise à jour s’impose depuis longtemps. L’année prochaine, Apple fêtera le 10e anniversaire de l’Apple Watch, ce qui justifie d’autant plus un nouveau design.