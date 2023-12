La Chine étendrait son interdiction de l’iPhone à de nouvelles provinces

by

En septembre, le Wall Street Journal a rapporté que les agences du gouvernement central chinois interdisaient aux travailleurs d’apporter leurs iPhone au bureau et de les utiliser pour des appels et des tâches liés au travail. L’article a été publié quelques jours seulement après que le fabricant chinois Huawei a stupéfié le monde en annonçant le Mate 60 Pro, le premier smartphone lancé par Huawei avec un chipset Kirin 5G fait maison depuis trois ans, en raison des sanctions américaines contre l’entreprise.

Alors que l’interdiction initiale de l’iPhone était limitée aux employés des agences gouvernementales de Pékin et de Tianjin, un nouveau rapport de Bloomberg affirme que la Chine a élargi la portée de l’interdiction dans ce qui est décrit comme « une étape majeure ». Désormais, les agences gouvernementales de 8 autres provinces ou plus ont interdit l’utilisation de l’iPhone au bureau et par les employés dans le cadre de leurs activités officielles. Le gouvernement chinois souhaite que les personnes travaillant dans les bureaux des agences gouvernementales centrales utilisent des smartphones fabriqués par des fabricants ayant leur siège en Chine.

Il existe une pléthore d’options de smartphones en Chine, qui est le premier marché mondial de smartphones, suivi par l’Inde et les États-Unis. Certaines de ces marques comprennent Huawei, qui est maintenant de retour dans le jeu de la 5G, Xiaomi, l’indépendant Honor, et les marques contrôlées par BBK Electronics telles que Realme, OPPO, OnePlus, Vivo, iQOO, et bien d’autres.

Dans de nombreux cas, ces marques proposent des smartphones dotés de batteries plus grandes et de vitesses de charge plus rapides que celles offertes par la série actuelle d’iPhone 15.

En outre, contrairement à Apple, les marques chinoises telles que Huawei, OPPO et Vivo proposent à la fois un modèle pliable de type livre et un modèle pliable à clapet, alors que le nombre de modèles d’iPhone pliables est nul.

Des incompréhensions

En septembre, la Chine a nié avoir initialement interdit l’iPhone, mais s’est plainte des problèmes de sécurité des smartphones d’Apple. Une version d’un communiqué de presse publié par la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, disait : « Nous avons remarqué que les médias ont beaucoup parlé d’incidents de sécurité concernant les smartphones Apple ». Lorsque le ministère a publié la transcription en anglais du communiqué, il a omis le mot « media », ce qui a considérablement modifié le sens du communiqué.

Le mot « media » figurant dans la version chinoise du communiqué de presse, on a l’impression que les fonctionnaires chinois ont simplement appris l’existence de problèmes de sécurité concernant l’iPhone en lisant des articles sur des blogs de téléphonie en ligne. La version anglaise du même communiqué, sans le mot « media », donne l’impression que les utilisateurs chinois de l’iPhone ont été directement confrontés aux problèmes de sécurité. Les États-Unis ont réagi à l’époque en qualifiant l’interdiction de l’iPhone par la Chine de « représailles inappropriées ».